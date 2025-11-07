හුවමාරුවDEX+
සජීවී Yield Protocol සඳහා අද මිල 0 USD කි. YIELD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YIELD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

YIELD ගැන වැඩි විස්තර

YIELD මිල තොරතුරු

YIELD යනු කුමක්ද

YIELD නිල වෙබ් අඩවිය

YIELD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YIELD මිල පුරෝකථනය

Yield Protocol ලාංඡනය

Yield Protocol මිල (YIELD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 YIELD සිට USD සජීවී මිල:

$0.00056575
$0.00056575
0.00%1D
USD
Yield Protocol (YIELD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:12:13 (UTC+8)

Yield Protocol (YIELD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.547757
$ 0.547757

$ 0
$ 0

--

--

-3.14%

-3.14%

Yield Protocol (YIELD) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර YIELD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YIELDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.547757 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YIELD පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.14% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Yield Protocol (YIELD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 40.42K
$ 40.42K

--
--

$ 79.58K
$ 79.58K

71.45M
71.45M

140,661,635.5775238
140,661,635.5775238

Yield Protocol හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 40.42K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 71.45M සමඟින් YIELD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 140661635.5775238 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 79.58K කි.

Yield Protocol (YIELD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Yield Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Yield Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Yield Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Yield Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ 0-16.64%
දින 60 යි$ 0+34.72%
දින 90 යි$ 0--

Yield Protocol (YIELD) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Yield Protocol (YIELD) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Yield Protocol මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Yield Protocol (YIELD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Yield Protocol (YIELD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Yield Protocol සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Yield Protocol මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

YIELD දේශීය මුදල් වෙත

Yield Protocol (YIELD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Yield ProtocolYIELD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YIELD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Yield Protocol (YIELD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Yield Protocol (YIELD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද YIELD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
YIELD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
YIELD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Yield Protocol හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
YIELD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 40.42K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
YIELD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
YIELD හි සංසරණ සැපයුම 71.45M USD වේ.
YIELD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.547757 USD ක ATH මිලක් YIELD අත්කර ගති.
YIELD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් YIELD අත්කර ගති.
YIELD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
YIELD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී YIELD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව YIELD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා YIELD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:12:13 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$100,370.23

$3,265.08

$1.0438

$153.34

$1.0004

$100,370.23

$3,265.08

$153.34

$2.1790

$947.11

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00014693

$4.258

$0.007669

$0.00003598

$15.6374

$0.0000002759

