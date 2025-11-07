Wat මිල (WAT)
-0.80%
+12.06%
-15.00%
-15.00%
Wat (WAT) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර WAT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WATහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WAT පසුගිය පැය තුල, -0.80% කින්, පැය 24 තුල, +12.06% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Wat හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 183.12K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 420.69B සමඟින් WAT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 420690000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 183.12K කි.
අද දිනය තුළ, Watහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Watහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Watහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Watහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+12.06%
|දින 30 යි
|$ 0
|-45.86%
|දින 60 යි
|$ 0
|-53.21%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
$WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness.
Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat.
No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced
