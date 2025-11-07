හුවමාරුවDEX+
සජීවී VOLT සඳහා අද මිල 0.00295341 USD කි. XVM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි XVM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

XVM ගැන වැඩි විස්තර

XVM මිල තොරතුරු

XVM යනු කුමක්ද

XVM නිල වෙබ් අඩවිය

XVM ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

XVM මිල පුරෝකථනය

VOLT ලාංඡනය

VOLT මිල (XVM)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 XVM සිට USD සජීවී මිල:

$0.00295624
$0.00295624$0.00295624
-8.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
VOLT (XVM) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:18:10 (UTC+8)

VOLT (XVM) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00265197
$ 0.00265197$ 0.00265197
පැය 24 පහළ
$ 0.00340528
$ 0.00340528$ 0.00340528
24H ඉහළ

$ 0.00265197
$ 0.00265197$ 0.00265197

$ 0.00340528
$ 0.00340528$ 0.00340528

$ 0.078437
$ 0.078437$ 0.078437

$ 0.00145538
$ 0.00145538$ 0.00145538

-1.85%

-8.74%

+0.71%

+0.71%

VOLT (XVM) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00295341. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00265197 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00340528 ක උපරිම අගයක් අතර XVM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. XVMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.078437 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00145538 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව XVM පසුගිය පැය තුල, -1.85% කින්, පැය 24 තුල, -8.74% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.71% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

VOLT (XVM) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

--
----

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

999.87M
999.87M 999.87M

999,867,696.96229
999,867,696.96229 999,867,696.96229

VOLT හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.96M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.87M සමඟින් XVM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999867696.96229 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.96M කි.

VOLT (XVM) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, VOLTහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00028292064674878 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, VOLTහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0016906736 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, VOLTහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0026571401 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, VOLTහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00028292064674878-8.74%
දින 30 යි$ +0.0016906736+57.24%
දින 60 යි$ -0.0026571401-89.96%
දින 90 යි$ 0--

VOLT (XVM) යනු කුමක්ද

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

VOLT (XVM) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

VOLT මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ VOLT (XVM) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ VOLT (XVM) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? VOLT සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් VOLT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

XVM දේශීය මුදල් වෙත

VOLT (XVM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VOLTXVM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් XVM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VOLT (XVM) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

VOLT (XVM) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද XVM හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00295341 USD වේ.
XVM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
XVM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00295341 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
VOLT හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
XVM සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.96M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
XVM හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
XVM හි සංසරණ සැපයුම 999.87M USD වේ.
XVM හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.078437 USD ක ATH මිලක් XVM අත්කර ගති.
XVM හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00145538 USD ක ATL මිලක් XVM අත්කර ගති.
XVM හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
XVM සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී XVM වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව XVM මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා XVM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:18:10 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

