VOLT (XVM) තත්ය කාලීන මිල $0.00295341. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00265197 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00340528 ක උපරිම අගයක් අතර XVM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. XVMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.078437 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00145538 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව XVM පසුගිය පැය තුල, -1.85% කින්, පැය 24 තුල, -8.74% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.71% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
VOLT හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.96M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.87M සමඟින් XVM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999867696.96229 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.96M කි.
අද දිනය තුළ, VOLTහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00028292064674878 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, VOLTහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0016906736 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, VOLTහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0026571401 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, VOLTහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.00028292064674878
|-8.74%
|දින 30 යි
|$ +0.0016906736
|+57.24%
|දින 60 යි
|$ -0.0026571401
|-89.96%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.
VOLTXVM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් XVM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
