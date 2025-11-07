හුවමාරුවDEX+
සජීවී Visual Workflow AI සඳහා අද මිල 0.00001696 USD කි. FLOWAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FLOWAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FLOWAI ගැන වැඩි විස්තර

FLOWAI මිල තොරතුරු

FLOWAI යනු කුමක්ද

FLOWAI නිල වෙබ් අඩවිය

FLOWAI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FLOWAI මිල පුරෝකථනය

Visual Workflow AI ලාංඡනය

Visual Workflow AI මිල (FLOWAI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FLOWAI සිට USD සජීවී මිල:

--
----
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Visual Workflow AI (FLOWAI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:09:21 (UTC+8)

Visual Workflow AI (FLOWAI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00014895
$ 0.00014895$ 0.00014895

$ 0.00001582
$ 0.00001582$ 0.00001582

--

--

+0.62%

+0.62%

Visual Workflow AI (FLOWAI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001696. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර FLOWAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FLOWAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00014895 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001582 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FLOWAI පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.62% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Visual Workflow AI (FLOWAI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 16.14K
$ 16.14K$ 16.14K

--
----

$ 16.78K
$ 16.78K$ 16.78K

951.45M
951.45M 951.45M

989,425,498.137019
989,425,498.137019 989,425,498.137019

Visual Workflow AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 16.14K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 951.45M සමඟින් FLOWAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 989425498.137019 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 16.78K කි.

Visual Workflow AI (FLOWAI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Visual Workflow AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Visual Workflow AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000032911 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Visual Workflow AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000061231 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Visual Workflow AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00001996700337232761 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0000032911-19.40%
දින 60 යි$ -0.0000061231-36.10%
දින 90 යි$ -0.00001996700337232761-54.07%

Visual Workflow AI (FLOWAI) යනු කුමක්ද

Visual Workflow AI empowers anyone to design and deploy sophisticated AI agents and automated workflows, all without writing a single line of code. With an intuitive drag-and-drop interface, you can seamlessly connect third-party tools, integrate APIs, chain together advanced AI models like GP, and orchestrate complex decision logic. Whether you're automating customer support, streamlining internal operations, or building intelligent apps, Visual Workflow AI lets you launch production-ready solutions in minutes instead of weeks.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Visual Workflow AI (FLOWAI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Visual Workflow AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Visual Workflow AI (FLOWAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Visual Workflow AI (FLOWAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Visual Workflow AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Visual Workflow AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FLOWAI දේශීය මුදල් වෙත

Visual Workflow AI (FLOWAI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Visual Workflow AIFLOWAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FLOWAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Visual Workflow AI (FLOWAI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Visual Workflow AI (FLOWAI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FLOWAI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001696 USD වේ.
FLOWAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FLOWAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001696 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Visual Workflow AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FLOWAI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 16.14K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FLOWAI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FLOWAI හි සංසරණ සැපයුම 951.45M USD වේ.
FLOWAI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00014895 USD ක ATH මිලක් FLOWAI අත්කර ගති.
FLOWAI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001582 USD ක ATL මිලක් FLOWAI අත්කර ගති.
FLOWAI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FLOWAI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FLOWAI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FLOWAI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FLOWAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:09:21 (UTC+8)

Visual Workflow AI (FLOWAI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

