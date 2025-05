Illuvium (ILV) යනු කුමක්ද

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

MEXC වෙතින් Illuvium ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Illuvium ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ILV ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Illuvium ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Illuvium මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Illuvium මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Illuvium,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ILV හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Illuviumමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Illuvium මිල ඉතිහාසය

ILVහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ILVහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Illuvium මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Illuvium (ILV) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Illuvium මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Illuvium MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ILV දේශීය මුදල් වෙත

1ILV සිට VNDවෙත ₫ 384,358.59 1ILV සිට AUDවෙත A$ 23.2345 1ILV සිට GBPවෙත £ 11.2425 1ILV සිට EURවෙත € 13.3411 1ILV සිට USDවෙත $ 14.99 1ILV සිට MYRවෙත RM 64.1572 1ILV සිට TRYවෙත ₺ 581.0124 1ILV සිට JPYවෙත ¥ 2,188.2402 1ILV සිට RUBවෙත ₽ 1,204.7463 1ILV සිට INRවෙත ₹ 1,284.3432 1ILV සිට IDRවෙත Rp 249,833.2334 1ILV සිට KRWවෙත ₩ 20,965.014 1ILV සිට PHPවෙත ₱ 836.2921 1ILV සිට EGPවෙත £E. 755.1962 1ILV සිට BRLවෙත R$ 84.3937 1ILV සිට CADවෙත C$ 20.8361 1ILV සිට BDTවෙත ৳ 1,817.8373 1ILV සිට NGNවෙත ₦ 23,984 1ILV සිට UAHවෙත ₴ 621.4854 1ILV සිට VESවෙත Bs 1,379.08 1ILV සිට PKRවෙත Rs 4,211.7403 1ILV සිට KZTවෙත ₸ 7,651.7954 1ILV සිට THBවෙත ฿ 500.8159 1ILV සිට TWDවෙත NT$ 452.698 1ILV සිට AEDවෙත د.إ 55.0133 1ILV සිට CHFවෙත Fr 12.4417 1ILV සිට HKDවෙත HK$ 116.922 1ILV සිට MADවෙත .د.م 139.8567 1ILV සිට MXNවෙත $ 290.6561

Illuvium සම්පත්

Illuvium පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Illuvium පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Illuvium (ILV) හි මිල කීයද? Illuvium (ILV)හි සජීවී මිල 14.99 USD වේ. Illuvium (ILV) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Illuvium හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 114.11M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ILVහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 14.99 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Illuvium (ILV) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Illuvium (ILV) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 7.61M USD වේ. Illuvium (ILV) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Illuvium (ILV) හි ඉහළම මිල 1,924.017 USD වේ. Illuvium (ILV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Illuvium (ILV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.03M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.