සජීවී TTAJ සඳහා අද මිල 0.00275551 USD කි. TTAJ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TTAJ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී TTAJ සඳහා අද මිල 0.00275551 USD කි. TTAJ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TTAJ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TTAJ ගැන වැඩි විස්තර

TTAJ මිල තොරතුරු

TTAJ යනු කුමක්ද

TTAJ ධවල පත්‍රිකාව

TTAJ නිල වෙබ් අඩවිය

TTAJ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TTAJ මිල පුරෝකථනය

TTAJ ලාංඡනය

TTAJ මිල (TTAJ)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 TTAJ සිට USD සජීවී මිල:

$0.00275551
$0.00275551$0.00275551
-1.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
TTAJ (TTAJ) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:17:46 (UTC+8)

TTAJ (TTAJ) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00267823
$ 0.00267823$ 0.00267823
පැය 24 පහළ
$ 0.00280825
$ 0.00280825$ 0.00280825
24H ඉහළ

$ 0.00267823
$ 0.00267823$ 0.00267823

$ 0.00280825
$ 0.00280825$ 0.00280825

$ 0.00996565
$ 0.00996565$ 0.00996565

$ 0.00217406
$ 0.00217406$ 0.00217406

-0.81%

-1.44%

-36.14%

-36.14%

TTAJ (TTAJ) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00275551. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00267823 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00280825 ක උපරිම අගයක් අතර TTAJ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TTAJහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00996565 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00217406 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TTAJ පසුගිය පැය තුල, -0.81% කින්, පැය 24 තුල, -1.44% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -36.14% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

TTAJ (TTAJ) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 305.86K
$ 305.86K$ 305.86K

--
----

$ 305.86K
$ 305.86K$ 305.86K

111.00M
111.00M 111.00M

111,000,000.0
111,000,000.0 111,000,000.0

TTAJ හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 305.86K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 111.00M සමඟින් TTAJ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 111000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 305.86K කි.

TTAJ (TTAJ) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, TTAJහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, TTAJහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0012389279 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, TTAJහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0015906473 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, TTAJහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.003098094652141909 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.44%
දින 30 යි$ -0.0012389279-44.96%
දින 60 යි$ -0.0015906473-57.72%
දින 90 යි$ -0.003098094652141909-52.92%

TTAJ (TTAJ) යනු කුමක්ද

The TTAJ digital currency project is a cutting-edge blockchain initiative designed to transform the crypto landscape with decentralization, security, and accessibility. Leveraging advanced blockchain technology, TTAJ offers a secure, transparent, and high-speed trading platform while ensuring user privacy. Its core mission is to eliminate intermediaries, empowering users with full control over their assets. The project integrates state-of-the-art security protocols to safeguard funds and data, alongside user-friendly solutions for global accessibility—regardless of location or expertise. Additionally, TTAJ fosters innovation by supporting developers in building next-gen decentralized applications (DApps). With its scalable, efficient, and inclusive ecosystem, TTAJ aims to drive the future of digital finance.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

TTAJ මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ TTAJ (TTAJ) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ TTAJ (TTAJ) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? TTAJ සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් TTAJ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

TTAJ දේශීය මුදල් වෙත

TTAJ (TTAJ) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TTAJTTAJ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TTAJ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TTAJ (TTAJ) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

TTAJ (TTAJ) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TTAJ හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00275551 USD වේ.
TTAJ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TTAJ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00275551 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
TTAJ හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TTAJ සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 305.86K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TTAJ හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TTAJ හි සංසරණ සැපයුම 111.00M USD වේ.
TTAJ හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00996565 USD ක ATH මිලක් TTAJ අත්කර ගති.
TTAJ හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00217406 USD ක ATL මිලක් TTAJ අත්කර ගති.
TTAJ හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TTAJ සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී TTAJ වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TTAJ මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TTAJ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:17:46 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

