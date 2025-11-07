TokenOS AI මිල (TOS)
TokenOS AI (TOS) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර TOS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TOSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TOS පසුගිය පැය තුල, +0.44% කින්, පැය 24 තුල, -5.03% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -38.50% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
TokenOS AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 226.06K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.83M සමඟින් TOS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999829037.335709 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 226.06K කි.
අද දිනය තුළ, TokenOS AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, TokenOS AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, TokenOS AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, TokenOS AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-5.03%
|දින 30 යි
|$ 0
|+57.55%
|දින 60 යි
|$ 0
|+30.11%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
TokenOS is the world’s most advanced AI-powered Web3 development platform, designed to turn natural language prompts into fully functional, production-ready blockchain applications. From simple tokens and memecoins to complex DeFi protocols, TokenOS automates the creation, deployment, and auditing of smart contracts and dApps with enterprise-grade reliability. By combining advanced language models with blockchain infrastructure, TokenOS removes the barriers of technical expertise, making Web3 development accessible to everyone. With instant deployment, built-in security best practices, and cross-chain support on the roadmap, TokenOS empowers entrepreneurs, developers, and creators to launch tokenized businesses and decentralized applications in seconds.
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ.
