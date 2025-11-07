Swash මිල (SWASH)
Swash (SWASH) තත්ය කාලීන මිල $0.00176586. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00176317 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00177432 ක උපරිම අගයක් අතර SWASH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SWASHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.95025 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00161107 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SWASH පසුගිය පැය තුල, -0.20% කින්, පැය 24 තුල, -0.29% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.14% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Swash හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.76M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 994.96M සමඟින් SWASH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.77M කි.
අද දිනය තුළ, Swashහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Swashහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003430234 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Swashහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006375570 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Swashහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.001476593516809247 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.29%
|දින 30 යි
|$ -0.0003430234
|-19.42%
|දින 60 යි
|$ -0.0006375570
|-36.10%
|දින 90 යි
|$ -0.001476593516809247
|-45.53%
What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.
Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.
Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.
New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!
Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:
The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.
SwashSWASH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SWASH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
