Superseed මිල (SUPR)
-0.00%
+0.73%
-17.25%
-17.25%
Superseed (SUPR) තත්ය කාලීන මිල $0.00049163. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00048249 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00049869 ක උපරිම අගයක් අතර SUPR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SUPRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00355003 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00045024 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SUPR පසුගිය පැය තුල, -0.00% කින්, පැය 24 තුල, +0.73% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.25% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Superseed හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 731.73K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.49B සමඟින් SUPR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.92M කි.
අද දිනය තුළ, Superseedහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Superseedහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003058414 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Superseedහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003799569 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Superseedහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.002030530224439545 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.73%
|දින 30 යි
|$ -0.0003058414
|-62.20%
|දින 60 යි
|$ -0.0003799569
|-77.28%
|දින 90 යි
|$ -0.002030530224439545
|-80.50%
Superseed is a network that transforms Ethereum scaling into self-repaying loans.
We believe in Ethereum’s ability to enable financial freedom. Superseed extends this by maximizing capital efficiency, returning 100% of protocol revenue to our users.
With Superseed, you access yield at zero percent interest, with loans repaid effortlessly through protocol-generated fees, including sequencer profits, CDP interest, and inflationary rewards.
Superseed is an optimistic rollup, featuring a collection of components designed to enhance the onchain experience by automatically repaying loans.
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
