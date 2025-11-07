SOLPUMP මිල (SOLPUMP)
SOLPUMP (SOLPUMP) තත්ය කාලීන මිල $0.01454134. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01440834 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01730192 ක උපරිම අගයක් අතර SOLPUMP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SOLPUMPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02417307 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00712638 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SOLPUMP පසුගිය පැය තුල, -0.07% කින්, පැය 24 තුල, -3.08% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +13.69% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
SOLPUMP හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.33M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 91.22M සමඟින් SOLPUMP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 190099613.808077 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.76M කි.
අද දිනය තුළ, SOLPUMPහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00046294183600617 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, SOLPUMPහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0029226028 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, SOLPUMPහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, SOLPUMPහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.00046294183600617
|-3.08%
|දින 30 යි
|$ -0.0029226028
|-20.09%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Solpump.com is a fully on-chain solana casino with direct wallet connections, no KYC, instant deposits & withdraws and original solana based games. $SOLPUMP is solpump.com's official token.
20% of site profit will go to buy and burn mechanisms. Buy and Burn will happen at the end of each day
50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far.
40% of the token will be airdropped to users based on future wager.
10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.
SOLPUMPSOLPUMP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SOLPUMP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
