සජීවී SOLPUMP සඳහා අද මිල 0.01454134 USD කි. SOLPUMP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SOLPUMP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SOLPUMP ගැන වැඩි විස්තර

SOLPUMP මිල තොරතුරු

SOLPUMP යනු කුමක්ද

SOLPUMP ධවල පත්‍රිකාව

SOLPUMP නිල වෙබ් අඩවිය

SOLPUMP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SOLPUMP මිල පුරෝකථනය

SOLPUMP ලාංඡනය

SOLPUMP මිල (SOLPUMP)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SOLPUMP සිට USD සජීවී මිල:

$0.01454134
$0.01454134
-3.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
SOLPUMP (SOLPUMP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:11:19 (UTC+8)

SOLPUMP (SOLPUMP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01440834
$ 0.01440834
පැය 24 පහළ
$ 0.01730192
$ 0.01730192
24H ඉහළ

$ 0.01440834
$ 0.01440834

$ 0.01730192
$ 0.01730192

$ 0.02417307
$ 0.02417307

$ 0.00712638
$ 0.00712638

-0.07%

-3.08%

+13.69%

+13.69%

SOLPUMP (SOLPUMP) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01454134. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01440834 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01730192 ක උපරිම අගයක් අතර SOLPUMP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SOLPUMPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02417307 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00712638 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SOLPUMP පසුගිය පැය තුල, -0.07% කින්, පැය 24 තුල, -3.08% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +13.69% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

SOLPUMP (SOLPUMP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.33M
$ 1.33M

--
--

$ 2.76M
$ 2.76M

91.22M
91.22M

190,099,613.808077
190,099,613.808077

SOLPUMP හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.33M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 91.22M සමඟින් SOLPUMP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 190099613.808077 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.76M කි.

SOLPUMP (SOLPUMP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, SOLPUMPහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00046294183600617 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, SOLPUMPහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0029226028 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, SOLPUMPහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, SOLPUMPහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00046294183600617-3.08%
දින 30 යි$ -0.0029226028-20.09%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

SOLPUMP (SOLPUMP) යනු කුමක්ද

Solpump.com is a fully on-chain solana casino with direct wallet connections, no KYC, instant deposits & withdraws and original solana based games. $SOLPUMP is solpump.com's official token.

  • 20% of site profit will go to buy and burn mechanisms. Buy and Burn will happen at the end of each day

  • 50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far.

  • 40% of the token will be airdropped to users based on future wager.

  • 10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

SOLPUMP මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ SOLPUMP (SOLPUMP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ SOLPUMP (SOLPUMP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? SOLPUMP සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් SOLPUMP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SOLPUMP දේශීය මුදල් වෙත

SOLPUMP (SOLPUMP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SOLPUMPSOLPUMP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SOLPUMP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SOLPUMP (SOLPUMP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

SOLPUMP (SOLPUMP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SOLPUMP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01454134 USD වේ.
SOLPUMP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SOLPUMP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01454134 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
SOLPUMP හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SOLPUMP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.33M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SOLPUMP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SOLPUMP හි සංසරණ සැපයුම 91.22M USD වේ.
SOLPUMP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.02417307 USD ක ATH මිලක් SOLPUMP අත්කර ගති.
SOLPUMP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00712638 USD ක ATL මිලක් SOLPUMP අත්කර ගති.
SOLPUMP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SOLPUMP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SOLPUMP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SOLPUMP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SOLPUMP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:11:19 (UTC+8)

SOLPUMP (SOLPUMP) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

