සජීවී Robotexon සඳහා අද මිල 0.00316335 USD කි. ROX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ROX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ROX ගැන වැඩි විස්තර

ROX මිල තොරතුරු

ROX යනු කුමක්ද

ROX ධවල පත්‍රිකාව

ROX නිල වෙබ් අඩවිය

ROX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ROX මිල පුරෝකථනය

Robotexon ලාංඡනය

Robotexon මිල (ROX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ROX සිට USD සජීවී මිල:

$0.00316863
$0.00316863$0.00316863
-4.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Robotexon (ROX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:13:10 (UTC+8)

Robotexon (ROX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00316863
$ 0.00316863$ 0.00316863
පැය 24 පහළ
$ 0.00339353
$ 0.00339353$ 0.00339353
24H ඉහළ

$ 0.00316863
$ 0.00316863$ 0.00316863

$ 0.00339353
$ 0.00339353$ 0.00339353

$ 0.03880303
$ 0.03880303$ 0.03880303

$ 0.00291126
$ 0.00291126$ 0.00291126

-1.03%

-5.29%

-28.83%

-28.83%

Robotexon (ROX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00316335. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00316863 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00339353 ක උපරිම අගයක් අතර ROX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ROXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.03880303 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00291126 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ROX පසුගිය පැය තුල, -1.03% කින්, පැය 24 තුල, -5.29% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -28.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Robotexon (ROX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 222.59K
$ 222.59K$ 222.59K

--
----

$ 317.98K
$ 317.98K$ 317.98K

70.00M
70.00M 70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Robotexon හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 222.59K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 70.00M සමඟින් ROX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 317.98K කි.

Robotexon (ROX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Robotexonහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000176805358259957 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Robotexonහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0020677370 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Robotexonහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Robotexonහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000176805358259957-5.29%
දින 30 යි$ -0.0020677370-65.36%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Robotexon (ROX) යනු කුමක්ද

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Robotexon මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Robotexon (ROX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Robotexon (ROX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Robotexon සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Robotexon මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ROX දේශීය මුදල් වෙත

Robotexon (ROX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RobotexonROX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ROX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Robotexon (ROX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Robotexon (ROX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ROX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00316335 USD වේ.
ROX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ROX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00316335 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Robotexon හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ROX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 222.59K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ROX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ROX හි සංසරණ සැපයුම 70.00M USD වේ.
ROX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.03880303 USD ක ATH මිලක් ROX අත්කර ගති.
ROX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00291126 USD ක ATL මිලක් ROX අත්කර ගති.
ROX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ROX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ROX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ROX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ROX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:13:10 (UTC+8)

Robotexon (ROX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

