Robotexon (ROX) තත්ය කාලීන මිල $0.00316335. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00316863 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00339353 ක උපරිම අගයක් අතර ROX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ROXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.03880303 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00291126 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ROX පසුගිය පැය තුල, -1.03% කින්, පැය 24 තුල, -5.29% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -28.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Robotexon හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 222.59K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 70.00M සමඟින් ROX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 317.98K කි.
අද දිනය තුළ, Robotexonහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000176805358259957 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Robotexonහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0020677370 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Robotexonහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Robotexonහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.000176805358259957
|-5.29%
|දින 30 යි
|$ -0.0020677370
|-65.36%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.
Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.
At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.
Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.
RobotexonROX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ROX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
