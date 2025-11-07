හුවමාරුවDEX+
සජීවී Ridotto සඳහා අද මිල 0.00256576 USD කි. RDT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RDT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

RDT ගැන වැඩි විස්තර

RDT මිල තොරතුරු

RDT යනු කුමක්ද

RDT නිල වෙබ් අඩවිය

RDT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RDT මිල පුරෝකථනය

Ridotto ලාංඡනය

Ridotto මිල (RDT)

1 RDT සිට USD සජීවී මිල:

$0.00256576
-2.50%1D
USD
Ridotto (RDT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:44:04 (UTC+8)

Ridotto (RDT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00252852
පැය 24 පහළ
$ 0.00264823
24H ඉහළ

$ 0.00252852
$ 0.00264823
$ 1.51
$ 0.0025193
--

-2.56%

-57.21%

-57.21%

Ridotto (RDT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00256576. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00252852 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00264823 ක උපරිම අගයක් අතර RDT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RDTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.51 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0025193 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RDT පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -2.56% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -57.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Ridotto (RDT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 807.60K
--
$ 1.28M
314.76M
500,000,000.0
Ridotto හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 807.60K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 314.76M සමඟින් RDT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.28M කි.

Ridotto (RDT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Ridottoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ridottoහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008602236 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ridottoහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0009779922 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ridottoහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0016547922466263815 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.56%
දින 30 යි$ -0.0008602236-33.52%
දින 60 යි$ -0.0009779922-38.11%
දින 90 යි$ -0.0016547922466263815-39.20%

Ridotto (RDT) යනු කුමක්ද

Ridotto is a cross-chain gambling and lottery protocol based on complete transparency, anonymity, security, and fairness. Our approach is to provide an open protocol driven by the community, where users can play, build, and even bankroll casino games, thus earning generous liquidity. Ridotto’s overarching goal is to elevate the user to the role of “house,” thereby offering a fully scalable alternative to centralized online gambling. Beyond our vibrant flagship casino, we will unleash retail ingenuity by giving users the decentralized infrastructure to experiment and evolve the gambling ecosystem

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Ridotto (RDT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Ridotto මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Ridotto (RDT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Ridotto (RDT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Ridotto සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Ridotto මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

RDT දේශීය මුදල් වෙත

Ridotto (RDT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RidottoRDT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RDT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ridotto (RDT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Ridotto (RDT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RDT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00256576 USD වේ.
RDT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RDT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00256576 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Ridotto හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RDT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 807.60K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RDT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RDT හි සංසරණ සැපයුම 314.76M USD වේ.
RDT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.51 USD ක ATH මිලක් RDT අත්කර ගති.
RDT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0025193 USD ක ATL මිලක් RDT අත්කර ගති.
RDT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RDT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී RDT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RDT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RDT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ.

