RAGE GUY මිල (RAGE)
+19.56%
+6.40%
-30.12%
-30.12%
RAGE GUY (RAGE) තත්ය කාලීන මිල $0.00115282. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00094141 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00112096 ක උපරිම අගයක් අතර RAGE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RAGEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00592337 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00021799 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RAGE පසුගිය පැය තුල, +19.56% කින්, පැය 24 තුල, +6.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -30.12% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
RAGE GUY හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.10M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 984.02M සමඟින් RAGE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 984023750.997486 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.10M කි.
අද දිනය තුළ, RAGE GUYහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, RAGE GUYහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003177562 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, RAGE GUYහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, RAGE GUYහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+6.40%
|දින 30 යි
|$ -0.0003177562
|-27.56%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.
RAGE GUYRAGE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RAGE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
