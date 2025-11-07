හුවමාරුවDEX+
සජීවී Qubitcoin සඳහා අද මිල 1.63 USD කි. QTC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි QTC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

QTC ගැන වැඩි විස්තර

QTC මිල තොරතුරු

QTC යනු කුමක්ද

QTC නිල වෙබ් අඩවිය

QTC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

QTC මිල පුරෝකථනය

Qubitcoin ලාංඡනය

Qubitcoin මිල (QTC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 QTC සිට USD සජීවී මිල:

$1.63
$1.63$1.63
+5.60%1D
mexc
USD
Qubitcoin (QTC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:08:48 (UTC+8)

Qubitcoin (QTC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.33
$ 1.33$ 1.33
පැය 24 පහළ
$ 1.87
$ 1.87$ 1.87
24H ඉහළ

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 1.87
$ 1.87$ 1.87

$ 8.77
$ 8.77$ 8.77

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

+1.17%

+8.42%

-10.87%

-10.87%

Qubitcoin (QTC) තත්‍ය කාලීන මිල $1.63. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.33 ක අවම අගයක් සහ $ 1.87 ක උපරිම අගයක් අතර QTC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. QTCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 8.77 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.32 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව QTC පසුගිය පැය තුල, +1.17% කින්, පැය 24 තුල, +8.42% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.87% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Qubitcoin (QTC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

--
----

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

2.31M
2.31M 2.31M

2,308,250.0
2,308,250.0 2,308,250.0

Qubitcoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.75M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.31M සමඟින් QTC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2308250.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.75M කි.

Qubitcoin (QTC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Qubitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.126352 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Qubitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.6660122950 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Qubitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.7127838410 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Qubitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -3.147927347633362 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.126352+8.42%
දින 30 යි$ -0.6660122950-40.85%
දින 60 යි$ -0.7127838410-43.72%
දින 90 යි$ -3.147927347633362-65.88%

Qubitcoin (QTC) යනු කුමක්ද

Qubitcoin is a cryptocurrency that combines blockchain technology with quantum computation through Quantum Proof of Work (qPoW). Miners solve quantum tasks during the mining process, which helps to advance quantum simulation techniques.

This setup enhances algorithms by encouraging competition among miners. Qubitcoin is created to push the boundaries of simulators while maintaining blockchain security, and it invites community participation to further develop quantum simulators and related hardware.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Qubitcoin (QTC) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Qubitcoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Qubitcoin (QTC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Qubitcoin (QTC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Qubitcoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Qubitcoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

QTC දේශීය මුදල් වෙත

Qubitcoin (QTC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

QubitcoinQTC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් QTC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Qubitcoin (QTC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Qubitcoin (QTC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද QTC හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.63 USD වේ.
QTC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
QTC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.63 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Qubitcoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
QTC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.75M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
QTC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
QTC හි සංසරණ සැපයුම 2.31M USD වේ.
QTC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
8.77 USD ක ATH මිලක් QTC අත්කර ගති.
QTC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1.32 USD ක ATL මිලක් QTC අත්කර ගති.
QTC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
QTC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී QTC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව QTC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා QTC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:08:48 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

