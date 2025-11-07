හුවමාරුවDEX+
සජීවී Puffverse සඳහා අද මිල 0.00282724 USD කි. PFVS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PFVS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Puffverse ලාංඡනය

Puffverse මිල (PFVS)

1 PFVS සිට USD සජීවී මිල:

$0.00269637
$0.00269637
-13.00%1D
Puffverse (PFVS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:12:03 (UTC+8)

Puffverse (PFVS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00258214
$ 0.00258214$ 0.00258214
පැය 24 පහළ
$ 0.00309961
$ 0.00309961$ 0.00309961
24H ඉහළ

$ 0.00258214
$ 0.00258214$ 0.00258214

$ 0.00309961
$ 0.00309961$ 0.00309961

$ 0.086767
$ 0.086767$ 0.086767

$ 0.00255455
$ 0.00255455$ 0.00255455

+5.79%

-8.78%

-13.35%

-13.35%

Puffverse (PFVS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00282724. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00258214 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00309961 ක උපරිම අගයක් අතර PFVS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PFVSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.086767 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00255455 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PFVS පසුගිය පැය තුල, +5.79% කින්, පැය 24 තුල, -8.78% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.35% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Puffverse (PFVS) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 314.59K
$ 314.59K$ 314.59K

--
----

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

116.62M
116.62M 116.62M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Puffverse හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 314.59K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 116.62M සමඟින් PFVS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.70M කි.

Puffverse (PFVS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Puffverseහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00027237344810695 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Puffverseහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007026587 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Puffverseහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0017630561 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Puffverseහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.004758760897685169 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00027237344810695-8.78%
දින 30 යි$ -0.0007026587-24.85%
දින 60 යි$ -0.0017630561-62.35%
දින 90 යි$ -0.004758760897685169-62.73%

Puffverse (PFVS) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Puffverse මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Puffverse (PFVS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Puffverse (PFVS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Puffverse සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Puffverse මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PFVS දේශීය මුදල් වෙත

Puffverse (PFVS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PuffversePFVS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PFVS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Puffverse (PFVS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Puffverse (PFVS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PFVS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00282724 USD වේ.
PFVS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PFVS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00282724 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Puffverse හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PFVS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 314.59K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PFVS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PFVS හි සංසරණ සැපයුම 116.62M USD වේ.
PFVS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.086767 USD ක ATH මිලක් PFVS අත්කර ගති.
PFVS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00255455 USD ක ATL මිලක් PFVS අත්කර ගති.
PFVS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PFVS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PFVS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PFVS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PFVS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:12:03 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

