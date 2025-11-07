හුවමාරුවDEX+
සජීවී Plan Bee සඳහා අද මිල 0 USD කි. PLANB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PLANB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Plan Bee සඳහා අද මිල 0 USD කි. PLANB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PLANB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PLANB ගැන වැඩි විස්තර

PLANB මිල තොරතුරු

PLANB යනු කුමක්ද

PLANB ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PLANB මිල පුරෝකථනය

Plan Bee ලාංඡනය

Plan Bee මිල (PLANB)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 PLANB සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-2.20%1D
Plan Bee (PLANB) සජීවී මිල සටහන
Plan Bee (PLANB) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.26%

-22.68%

-22.68%

Plan Bee (PLANB) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර PLANB වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PLANBහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PLANB පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -2.26% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.68% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Plan Bee (PLANB) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 70.00K
$ 70.00K$ 70.00K

--
----

$ 70.00K
$ 70.00K$ 70.00K

990.20M
990.20M 990.20M

990,197,555.5912089
990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

Plan Bee හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 70.00K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 990.20M සමඟින් PLANB හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 990197555.5912089 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 70.00K කි.

Plan Bee (PLANB) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Plan Beeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Plan Beeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Plan Beeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Plan Beeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.26%
දින 30 යි$ 0-50.11%
දින 60 යි$ 0-57.91%
දින 90 යි$ 0--

Plan Bee (PLANB) යනු කුමක්ද

For many of us, it has often felt as though there was never truly a “Plan A.” Plan Bee, launched on the Abstract chain, was created to give our community a meaningful “Plan B” while shining a light on the critical role bees play in sustaining global ecosystems. Bees are essential to biodiversity, agriculture, and the balance of nature, yet their populations face ongoing threats. This project goes beyond raising awareness—it will actively partner with local bee farms to support real-world pollination efforts, cultivate honey, and make these products available to our community. Together, we can celebrate innovation on-chain while protecting one of the planet’s most vital species. The world needs bees, and it needs a Plan Bee.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Plan Bee මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Plan Bee (PLANB) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Plan Bee (PLANB) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Plan Bee සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Plan Bee මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PLANB දේශීය මුදල් වෙත

Plan Bee (PLANB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Plan BeePLANB හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PLANB ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Plan Bee (PLANB) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Plan Bee (PLANB) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PLANB හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
PLANB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PLANB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Plan Bee හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PLANB සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 70.00K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PLANB හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PLANB හි සංසරණ සැපයුම 990.20M USD වේ.
PLANB හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් PLANB අත්කර ගති.
PLANB හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් PLANB අත්කර ගති.
PLANB හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PLANB සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PLANB වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PLANB මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PLANB මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Plan Bee (PLANB) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

