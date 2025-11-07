හුවමාරුවDEX+
සජීවී ORCIB සඳහා අද මිල 0.01773694 USD කි. PALMO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PALMO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී ORCIB සඳහා අද මිල 0.01773694 USD කි. PALMO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PALMO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PALMO ගැන වැඩි විස්තර

PALMO මිල තොරතුරු

PALMO යනු කුමක්ද

PALMO ධවල පත්‍රිකාව

PALMO නිල වෙබ් අඩවිය

PALMO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PALMO මිල පුරෝකථනය

ORCIB ලාංඡනය

ORCIB මිල (PALMO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 PALMO සිට USD සජීවී මිල:

$0.0175553
-0.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
ORCIB (PALMO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:05:54 (UTC+8)

ORCIB (PALMO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01716645
පැය 24 පහළ
$ 0.0181058
24H ඉහළ

$ 0.01716645
$ 0.0181058
$ 0.043821
$ 0.01716645
+1.50%

-0.31%

-22.18%

-22.18%

ORCIB (PALMO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01773694. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01716645 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0181058 ක උපරිම අගයක් අතර PALMO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PALMOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.043821 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01716645 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PALMO පසුගිය පැය තුල, +1.50% කින්, පැය 24 තුල, -0.31% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.18% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ORCIB (PALMO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 44.92M
--
$ 55.46M
2.53B
3,124,999,957.442711
ORCIB හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 44.92M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.53B සමඟින් PALMO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3124999957.442711 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 55.46M කි.

ORCIB (PALMO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, ORCIBහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ORCIBහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0069008580 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ORCIBහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0092044058 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ORCIBහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.31%
දින 30 යි$ -0.0069008580-38.90%
දින 60 යි$ -0.0092044058-51.89%
දින 90 යි$ 0--

ORCIB (PALMO) යනු කුමක්ද

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

ORCIB මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ORCIB (PALMO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ORCIB (PALMO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ORCIB සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ORCIB මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PALMO දේශීය මුදල් වෙත

ORCIB (PALMO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ORCIBPALMO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PALMO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ORCIB (PALMO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ORCIB (PALMO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PALMO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01773694 USD වේ.
PALMO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PALMO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01773694 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ORCIB හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PALMO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 44.92M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PALMO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PALMO හි සංසරණ සැපයුම 2.53B USD වේ.
PALMO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.043821 USD ක ATH මිලක් PALMO අත්කර ගති.
PALMO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01716645 USD ක ATL මිලක් PALMO අත්කර ගති.
PALMO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PALMO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PALMO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PALMO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PALMO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:05:54 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

