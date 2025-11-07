ORCIB මිල (PALMO)
+1.50%
-0.31%
-22.18%
-22.18%
ORCIB (PALMO) තත්ය කාලීන මිල $0.01773694. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01716645 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0181058 ක උපරිම අගයක් අතර PALMO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PALMOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.043821 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01716645 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PALMO පසුගිය පැය තුල, +1.50% කින්, පැය 24 තුල, -0.31% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.18% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
ORCIB හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 44.92M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.53B සමඟින් PALMO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3124999957.442711 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 55.46M කි.
අද දිනය තුළ, ORCIBහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ORCIBහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0069008580 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ORCIBහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0092044058 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ORCIBහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.31%
|දින 30 යි
|$ -0.0069008580
|-38.90%
|දින 60 යි
|$ -0.0092044058
|-51.89%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.
ORCIBPALMO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PALMO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
