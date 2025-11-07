Moonsama මිල (SAMA)
Moonsama (SAMA) තත්ය කාලීන මිල $0.00213323. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00201569 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00245856 ක උපරිම අගයක් අතර SAMA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SAMAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.072871 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00180914 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SAMA පසුගිය පැය තුල, -12.67% කින්, පැය 24 තුල, +2.07% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.56% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Moonsama හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.59M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 745.50M සමඟින් SAMA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.13M කි.
අද දිනය තුළ, Moonsamaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Moonsamaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0012179320 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Moonsamaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0013207343 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Moonsamaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006185342519971474 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+2.07%
|දින 30 යි
|$ -0.0012179320
|-57.09%
|දින 60 යි
|$ -0.0013207343
|-61.91%
|දින 90 යි
|$ -0.0006185342519971474
|-22.47%
Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems.
Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.
