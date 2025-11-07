MEMDEX100 මිල (MEMDEX)
MEMDEX100 (MEMDEX) තත්ය කාලීන මිල $0.0017371. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00166315 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0017736 ක උපරිම අගයක් අතර MEMDEX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MEMDEXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.090549 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MEMDEX පසුගිය පැය තුල, +0.36% කින්, පැය 24 තුල, -1.58% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.63% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
MEMDEX100 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.73M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 988.82M සමඟින් MEMDEX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 988818504.7196841 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.73M කි.
අද දිනය තුළ, MEMDEX100හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, MEMDEX100හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0003017321 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, MEMDEX100හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004089142 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, MEMDEX100හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005738633211015643 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.58%
|දින 30 යි
|$ +0.0003017321
|+17.37%
|දින 60 යි
|$ -0.0004089142
|-23.54%
|දින 90 යි
|$ -0.0005738633211015643
|-24.83%
Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.
The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.
Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.
Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.
MEMDEX100MEMDEX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MEMDEX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
