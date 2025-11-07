හුවමාරුවDEX+
සජීවී Jambo සඳහා අද මිල 0.03676647 USD කි. J සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි J මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Jambo සඳහා අද මිල 0.03676647 USD කි. J සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි J මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

J ගැන වැඩි විස්තර

J මිල තොරතුරු

J යනු කුමක්ද

J නිල වෙබ් අඩවිය

J ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

J මිල පුරෝකථනය

Jambo ලාංඡනය

Jambo මිල (J)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 J සිට USD සජීවී මිල:

$0.03681019
$0.03681019$0.03681019
+3.10%1D
mexc
USD
Jambo (J) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:56:30 (UTC+8)

Jambo (J) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.03542422
$ 0.03542422$ 0.03542422
පැය 24 පහළ
$ 0.03710903
$ 0.03710903$ 0.03710903
24H ඉහළ

$ 0.03542422
$ 0.03542422$ 0.03542422

$ 0.03710903
$ 0.03710903$ 0.03710903

$ 0.910484
$ 0.910484$ 0.910484

$ 0.03542422
$ 0.03542422$ 0.03542422

-0.33%

+3.13%

-22.46%

-22.46%

Jambo (J) තත්‍ය කාලීන මිල $0.03676647. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03542422 ක අවම අගයක් සහ $ 0.03710903 ක උපරිම අගයක් අතර J වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. Jහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.910484 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.03542422 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව J පසුගිය පැය තුල, -0.33% කින්, පැය 24 තුල, +3.13% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.46% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Jambo (J) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.92M
$ 5.92M$ 5.92M

--
----

$ 36.77M
$ 36.77M$ 36.77M

161.01M
161.01M 161.01M

999,999,733.969875
999,999,733.969875 999,999,733.969875

Jambo හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.92M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 161.01M සමඟින් J හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999733.969875 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 36.77M කි.

Jambo (J) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Jamboහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00111632 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Jamboහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0228618395 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Jamboහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0231389300 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Jamboහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.07386190926786473 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00111632+3.13%
දින 30 යි$ -0.0228618395-62.18%
දින 60 යි$ -0.0231389300-62.93%
දින 90 යි$ -0.07386190926786473-66.76%

Jambo (J) යනු කුමක්ද

Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more.

With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products.

Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features:

  1. Innovative earning and airdrop opportunities
  2. Jambo Ecosystem dApp store
  3. JamboWallet multi-chain wallet

Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards.

At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.

Jambo (J) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Jambo මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Jambo (J) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Jambo (J) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Jambo සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Jambo මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

J දේශීය මුදල් වෙත

Jambo (J) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

JamboJ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් J ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Jambo (J) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Jambo (J) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද J හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03676647 USD වේ.
J සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
J සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03676647 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Jambo හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
J සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.92M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
J හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
J හි සංසරණ සැපයුම 161.01M USD වේ.
J හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.910484 USD ක ATH මිලක් J අත්කර ගති.
J හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.03542422 USD ක ATL මිලක් J අත්කර ගති.
J හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
J සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී J වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව J මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා J මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:56:30 (UTC+8)

Jambo (J) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

