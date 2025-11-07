හුවමාරුවDEX+
සජීවී Hydrated Dollar සඳහා අද මිල 0.997878 USD කි. HOLLAR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HOLLAR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

HOLLAR ගැන වැඩි විස්තර

HOLLAR මිල තොරතුරු

HOLLAR යනු කුමක්ද

HOLLAR නිල වෙබ් අඩවිය

HOLLAR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HOLLAR මිල පුරෝකථනය

Hydrated Dollar ලාංඡනය

Hydrated Dollar මිල (HOLLAR)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 HOLLAR සිට USD සජීවී මිල:

mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Hydrated Dollar (HOLLAR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:54:52 (UTC+8)

Hydrated Dollar (HOLLAR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

+0.01%

+0.03%

-0.09%

-0.09%

Hydrated Dollar (HOLLAR) තත්‍ය කාලීන මිල $0.997878. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.997196 ක අවම අගයක් සහ $ 0.998052 ක උපරිම අගයක් අතර HOLLAR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HOLLARහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.019 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.976486 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HOLLAR පසුගිය පැය තුල, +0.01% කින්, පැය 24 තුල, +0.03% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.09% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Hydrated Dollar (HOLLAR) වෙළඳපල තොරතුරු

Hydrated Dollar හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.46M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 3.46M සමඟින් HOLLAR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3464592.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.46M කි.

Hydrated Dollar (HOLLAR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Hydrated Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00026423 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Hydrated Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0035729021 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Hydrated Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Hydrated Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00026423+0.03%
දින 30 යි$ +0.0035729021+0.36%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Hydrated Dollar (HOLLAR) යනු කුමක්ද

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

Hydrated Dollar (HOLLAR) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Hydrated Dollar මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Hydrated Dollar (HOLLAR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Hydrated Dollar (HOLLAR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Hydrated Dollar සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Hydrated Dollar මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

HOLLAR දේශීය මුදල් වෙත

Hydrated Dollar (HOLLAR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Hydrated DollarHOLLAR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HOLLAR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hydrated Dollar (HOLLAR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Hydrated Dollar (HOLLAR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද HOLLAR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.997878 USD වේ.
HOLLAR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
HOLLAR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.997878 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Hydrated Dollar හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
HOLLAR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.46M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
HOLLAR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
HOLLAR හි සංසරණ සැපයුම 3.46M USD වේ.
HOLLAR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.019 USD ක ATH මිලක් HOLLAR අත්කර ගති.
HOLLAR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.976486 USD ක ATL මිලක් HOLLAR අත්කර ගති.
HOLLAR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
HOLLAR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී HOLLAR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව HOLLAR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා HOLLAR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:54:52 (UTC+8)

Hydrated Dollar (HOLLAR) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

