GUSD (GUSD) තත්ය කාලීන මිල $0.999175. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.997577 ක අවම අගයක් සහ $ 1.001 ක උපරිම අගයක් අතර GUSD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GUSDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.019 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.98989 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GUSD පසුගිය පැය තුල, +0.03% කින්, පැය 24 තුල, -0.02% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.05% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
GUSD හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 149.67M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 149.79M සමඟින් GUSD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 320000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 319.74M කි.
අද දිනය තුළ, GUSDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002908797566265 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, GUSDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006393720 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, GUSDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0011705335 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, GUSDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.0002908797566265
|-0.02%
|දින 30 යි
|$ -0.0006393720
|-0.06%
|දින 60 යි
|$ -0.0011705335
|-0.11%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.
GUSDGUSD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GUSD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
