හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී GIGAETH සඳහා අද මිල 3,380.04 USD කි. GETH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GETH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී GIGAETH සඳහා අද මිල 3,380.04 USD කි. GETH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GETH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GETH ගැන වැඩි විස්තර

GETH මිල තොරතුරු

GETH යනු කුමක්ද

GETH නිල වෙබ් අඩවිය

GETH ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GETH මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

GIGAETH ලාංඡනය

GIGAETH මිල (GETH)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GETH සිට USD සජීවී මිල:

$3,377.05
$3,377.05$3,377.05
-0.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
GIGAETH (GETH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:51:29 (UTC+8)

GIGAETH (GETH) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 3,275.51
$ 3,275.51$ 3,275.51
පැය 24 පහළ
$ 3,405.12
$ 3,405.12$ 3,405.12
24H ඉහළ

$ 3,275.51
$ 3,275.51$ 3,275.51

$ 3,405.12
$ 3,405.12$ 3,405.12

$ 4,864.9
$ 4,864.9$ 4,864.9

$ 2,597.03
$ 2,597.03$ 2,597.03

+0.59%

-0.05%

-12.30%

-12.30%

GIGAETH (GETH) තත්‍ය කාලීන මිල $3,380.04. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 3,275.51 ක අවම අගයක් සහ $ 3,405.12 ක උපරිම අගයක් අතර GETH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GETHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 4,864.9 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 2,597.03 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GETH පසුගිය පැය තුල, +0.59% කින්, පැය 24 තුල, -0.05% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.30% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

GIGAETH (GETH) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 10.95M
$ 10.95M$ 10.95M

--
----

$ 10.96M
$ 10.96M$ 10.96M

3.24K
3.24K 3.24K

3,242.917436920128
3,242.917436920128 3,242.917436920128

GIGAETH හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.95M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 3.24K සමඟින් GETH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3242.917436920128 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.96M කි.

GIGAETH (GETH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, GIGAETHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1.827827531965 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, GIGAETHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -811.6648913880 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, GIGAETHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -691.9107501960 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, GIGAETHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -711.3607718809007 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1.827827531965-0.05%
දින 30 යි$ -811.6648913880-24.01%
දින 60 යි$ -691.9107501960-20.47%
දින 90 යි$ -711.3607718809007-17.38%

GIGAETH (GETH) යනු කුමක්ද

GIGAETH is an automated strategy that combines multiple ETH yield sources into a single token. It earns staking rewards through wstETH, lending interest through aETH, trading fees from the wstETH-aETH pool, and additional DeFi incentives when available. Users get exposure to all these yields without managing separate positions.

What can GIGAETH be used for? GIGAETH can be: Held for automatic yield accumulation from multiple sources Supplied to the Omnipool as liquidity to farm additional rewards Used as collateral in Hydration's borrowing markets to access liquidity without selling Traded for other assets when needed Used in leverage strategies by borrowing additional ETH to purchase more GIGAETH.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

GIGAETH (GETH) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

GIGAETH මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ GIGAETH (GETH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ GIGAETH (GETH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? GIGAETH සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් GIGAETH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GETH දේශීය මුදල් වෙත

GIGAETH (GETH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GIGAETHGETH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GETH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GIGAETH (GETH) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

GIGAETH (GETH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GETH හි සජීවී මිල, USD වලින් 3,380.04 USD වේ.
GETH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GETH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 3,380.04 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
GIGAETH හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GETH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.95M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GETH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GETH හි සංසරණ සැපයුම 3.24K USD වේ.
GETH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
4,864.9 USD ක ATH මිලක් GETH අත්කර ගති.
GETH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
2,597.03 USD ක ATL මිලක් GETH අත්කර ගති.
GETH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GETH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GETH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GETH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GETH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:51:29 (UTC+8)

GIGAETH (GETH) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,948.98
$101,948.98$101,948.98

-0.05%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,354.20
$3,354.20$3,354.20

+1.64%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1629
$1.1629$1.1629

+35.53%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.60
$157.60$157.60

+1.07%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,948.98
$101,948.98$101,948.98

-0.05%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,354.20
$3,354.20$3,354.20

+1.64%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.60
$157.60$157.60

+1.07%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2297
$2.2297$2.2297

-0.21%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$970.55
$970.55$970.55

+3.95%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.007320
$0.007320$0.007320

+632.00%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.170
$4.170$4.170

+317.00%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007935
$0.007935$0.007935

+271.83%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$13.7560
$13.7560$13.7560

+125.13%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002407
$0.00002407$0.00002407

+123.49%