සජීවී Full Moon සඳහා අද මිල 0.00929057 USD කි. FM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Full Moon සඳහා අද මිල 0.00929057 USD කි. FM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FM ගැන වැඩි විස්තර

FM මිල තොරතුරු

FM යනු කුමක්ද

FM ධවල පත්‍රිකාව

FM නිල වෙබ් අඩවිය

FM ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FM මිල පුරෝකථනය

Full Moon ලාංඡනය

Full Moon මිල (FM)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FM සිට USD සජීවී මිල:

$0.00932671
$0.00932671$0.00932671
+1.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Full Moon (FM) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:50:31 (UTC+8)

Full Moon (FM) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00884118
$ 0.00884118$ 0.00884118
පැය 24 පහළ
$ 0.0093359
$ 0.0093359$ 0.0093359
24H ඉහළ

$ 0.00884118
$ 0.00884118$ 0.00884118

$ 0.0093359
$ 0.0093359$ 0.0093359

$ 0.04230323
$ 0.04230323$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962$ 0.00630962

-0.01%

+1.51%

-16.44%

-16.44%

Full Moon (FM) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00929057. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00884118 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0093359 ක උපරිම අගයක් අතර FM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04230323 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00630962 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FM පසුගිය පැය තුල, -0.01% කින්, පැය 24 තුල, +1.51% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.44% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Full Moon (FM) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.03M
$ 5.03M$ 5.03M

--
----

$ 186.72M
$ 186.72M$ 186.72M

538.80M
538.80M 538.80M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Full Moon හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.03M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 538.80M සමඟින් FM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 20000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 186.72M කි.

Full Moon (FM) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Full Moonහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00013818 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Full Moonහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0037512961 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Full Moonහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0054032477 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Full Moonහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.031518199999754795 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00013818+1.51%
දින 30 යි$ -0.0037512961-40.37%
දින 60 යි$ -0.0054032477-58.15%
දින 90 යි$ -0.031518199999754795-77.23%

Full Moon (FM) යනු කුමක්ද

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

Full Moon මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Full Moon (FM) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Full Moon (FM) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Full Moon සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Full Moon මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FM දේශීය මුදල් වෙත

Full Moon (FM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Full MoonFM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Full Moon (FM) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Full Moon (FM) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FM හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00929057 USD වේ.
FM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00929057 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Full Moon හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FM සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.03M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FM හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FM හි සංසරණ සැපයුම 538.80M USD වේ.
FM හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04230323 USD ක ATH මිලක් FM අත්කර ගති.
FM හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00630962 USD ක ATL මිලක් FM අත්කර ගති.
FM හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FM සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FM වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FM මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:50:31 (UTC+8)

Full Moon (FM) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

