සජීවී Evolve PRO සඳහා අද මිල 0.03783897 USD කි. EVOP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි EVOP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Evolve PRO ලාංඡනය

Evolve PRO මිල (EVOP)

1 EVOP සිට USD සජීවී මිල:

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Evolve PRO (EVOP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:49:11 (UTC+8)

Evolve PRO (EVOP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

-13.69%

Evolve PRO (EVOP) තත්‍ය කාලීන මිල $0.03783897. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03699655 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0381467 ක උපරිම අගයක් අතර EVOP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. EVOPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.074445 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0031876 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව EVOP පසුගිය පැය තුල, -0.06% කින්, පැය 24 තුල, +1.36% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.69% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Evolve PRO (EVOP) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

Evolve PRO හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.89M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 50.00M සමඟින් EVOP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 50000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.89M කි.

Evolve PRO (EVOP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Evolve PROහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00050905 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Evolve PROහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0102195452 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Evolve PROහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0051422971 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Evolve PROහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.014335248186690672 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00050905+1.36%
දින 30 යි$ -0.0102195452-27.00%
දින 60 යි$ +0.0051422971+13.59%
දින 90 යි$ +0.014335248186690672+60.99%

Evolve PRO (EVOP) යනු කුමක්ද

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Evolve PRO මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Evolve PRO (EVOP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Evolve PRO (EVOP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Evolve PRO සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Evolve PRO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Evolve PRO (EVOP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Evolve PROEVOP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් EVOP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Evolve PRO (EVOP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Evolve PRO (EVOP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද EVOP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03783897 USD වේ.
EVOP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
EVOP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03783897 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Evolve PRO හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
EVOP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.89M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
EVOP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
EVOP හි සංසරණ සැපයුම 50.00M USD වේ.
EVOP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.074445 USD ක ATH මිලක් EVOP අත්කර ගති.
EVOP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0031876 USD ක ATL මිලක් EVOP අත්කර ගති.
EVOP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
EVOP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී EVOP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව EVOP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා EVOP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

