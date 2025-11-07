හුවමාරුවDEX+
සජීවී Dolphin සඳහා අද මිල 0.0118239 USD කි. DPHN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DPHN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Dolphin සඳහා අද මිල 0.0118239 USD කි. DPHN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DPHN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DPHN ගැන වැඩි විස්තර

DPHN මිල තොරතුරු

DPHN යනු කුමක්ද

DPHN ධවල පත්‍රිකාව

DPHN නිල වෙබ් අඩවිය

DPHN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DPHN මිල පුරෝකථනය

Dolphin ලාංඡනය

Dolphin මිල (DPHN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DPHN සිට USD සජීවී මිල:

-1.30%1D
mexc
Dolphin (DPHN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:28:31 (UTC+8)

Dolphin (DPHN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

-0.80%

-1.38%

-39.90%

-39.90%

Dolphin (DPHN) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0118239. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01178361 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01203477 ක උපරිම අගයක් අතර DPHN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DPHNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02226817 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01112509 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DPHN පසුගිය පැය තුල, -0.80% කින්, පැය 24 තුල, -1.38% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -39.90% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Dolphin (DPHN) වෙළඳපල තොරතුරු

Dolphin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.89M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 497.97M සමඟින් DPHN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.82M කි.

Dolphin (DPHN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Dolphinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00016547329980963 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Dolphinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Dolphinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Dolphinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00016547329980963-1.38%
දින 30 යි$ 0--
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Dolphin (DPHN) යනු කුමක්ද

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference.

Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network.

The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network.

By processing a portion of the network’s requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU.

The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Dolphin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Dolphin (DPHN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Dolphin (DPHN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Dolphin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Dolphin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DPHN දේශීය මුදල් වෙත

Dolphin (DPHN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DolphinDPHN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DPHN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Dolphin (DPHN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Dolphin (DPHN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DPHN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0118239 USD වේ.
DPHN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DPHN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0118239 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Dolphin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DPHN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.89M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DPHN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DPHN හි සංසරණ සැපයුම 497.97M USD වේ.
DPHN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.02226817 USD ක ATH මිලක් DPHN අත්කර ගති.
DPHN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01112509 USD ක ATL මිලක් DPHN අත්කර ගති.
DPHN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DPHN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DPHN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DPHN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DPHN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:28:31 (UTC+8)

Dolphin (DPHN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

