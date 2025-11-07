හුවමාරුවDEX+
සජීවී BORNE සඳහා අද මිල 0.00935802 USD කි. BORNE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BORNE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී BORNE සඳහා අද මිල 0.00935802 USD කි. BORNE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BORNE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BORNE ගැන වැඩි විස්තර

BORNE මිල තොරතුරු

BORNE යනු කුමක්ද

BORNE ධවල පත්‍රිකාව

BORNE නිල වෙබ් අඩවිය

BORNE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BORNE මිල පුරෝකථනය

BORNE ලාංඡනය

BORNE මිල (BORNE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BORNE සිට USD සජීවී මිල:

$0.00935802
+5.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
BORNE (BORNE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:55:28 (UTC+8)

BORNE (BORNE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00877997
පැය 24 පහළ
$ 0.00936366
24H ඉහළ

$ 0.00877997
$ 0.00936366
$ 0.04767635
$ 0.00622573
+0.03%

+5.29%

-24.57%

-24.57%

BORNE (BORNE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00935802. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00877997 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00936366 ක උපරිම අගයක් අතර BORNE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BORNEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04767635 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00622573 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BORNE පසුගිය පැය තුල, +0.03% කින්, පැය 24 තුල, +5.29% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.57% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

BORNE (BORNE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 244.32K
--
$ 1.61M
26.11M
172,353,012.751146
BORNE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 244.32K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 26.11M සමඟින් BORNE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 172353012.751146 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.61M කි.

BORNE (BORNE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, BORNEහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00047034 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BORNEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0027230546 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BORNEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0070925257 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BORNEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00047034+5.29%
දින 30 යි$ -0.0027230546-29.09%
දින 60 යි$ -0.0070925257-75.79%
දින 90 යි$ 0--

BORNE (BORNE) යනු කුමක්ද

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting.

Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

BORNE මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ BORNE (BORNE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ BORNE (BORNE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? BORNE සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් BORNE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BORNE දේශීය මුදල් වෙත

BORNE (BORNE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BORNEBORNE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BORNE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BORNE (BORNE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

BORNE (BORNE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BORNE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00935802 USD වේ.
BORNE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BORNE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00935802 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
BORNE හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BORNE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 244.32K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BORNE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BORNE හි සංසරණ සැපයුම 26.11M USD වේ.
BORNE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04767635 USD ක ATH මිලක් BORNE අත්කර ගති.
BORNE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00622573 USD ක ATL මිලක් BORNE අත්කර ගති.
BORNE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BORNE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BORNE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BORNE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BORNE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:55:28 (UTC+8)

BORNE (BORNE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

