BORNE මිල (BORNE)
+0.03%
+5.29%
-24.57%
-24.57%
BORNE (BORNE) තත්ය කාලීන මිල $0.00935802. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00877997 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00936366 ක උපරිම අගයක් අතර BORNE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BORNEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04767635 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00622573 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BORNE පසුගිය පැය තුල, +0.03% කින්, පැය 24 තුල, +5.29% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.57% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
BORNE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 244.32K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 26.11M සමඟින් BORNE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 172353012.751146 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.61M කි.
අද දිනය තුළ, BORNEහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00047034 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BORNEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0027230546 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BORNEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0070925257 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BORNEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00047034
|+5.29%
|දින 30 යි
|$ -0.0027230546
|-29.09%
|දින 60 යි
|$ -0.0070925257
|-75.79%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting.
Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.
