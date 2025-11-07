හුවමාරුවDEX+
සජීවී BOB සඳහා අද මිල 0 USD කි. BITCOIN BOB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BITCOIN BOB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී BOB සඳහා අද මිල 0 USD කි. BITCOIN BOB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BITCOIN BOB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BITCOIN BOB ගැන වැඩි විස්තර

BITCOIN BOB මිල තොරතුරු

BITCOIN BOB යනු කුමක්ද

BITCOIN BOB නිල වෙබ් අඩවිය

BITCOIN BOB ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BITCOIN BOB මිල පුරෝකථනය

BOB ලාංඡනය

BOB මිල (BITCOIN BOB)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BITCOIN BOB සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.30%1D
mexc
USD
BOB (BITCOIN BOB) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:55:01 (UTC+8)

BOB (BITCOIN BOB) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.34%

-6.64%

-6.64%

BOB (BITCOIN BOB) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර BITCOIN BOB වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BITCOIN BOBහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BITCOIN BOB පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.34% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.64% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

BOB (BITCOIN BOB) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 595.08K
$ 595.08K$ 595.08K

--
----

$ 595.08K
$ 595.08K$ 595.08K

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

BOB හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 595.08K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 21.00T සමඟින් BITCOIN BOB හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 21000000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 595.08K කි.

BOB (BITCOIN BOB) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, BOBහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BOBහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BOBහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BOBහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.34%
දින 30 යි$ 0-45.85%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

BOB (BITCOIN BOB) යනු කුමක්ද

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

BOB (BITCOIN BOB) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

BOB මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ BOB (BITCOIN BOB) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ BOB (BITCOIN BOB) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? BOB සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් BOB මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BITCOIN BOB දේශීය මුදල් වෙත

BOB (BITCOIN BOB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BOBBITCOIN BOB හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BITCOIN BOB ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BOB (BITCOIN BOB) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

BOB (BITCOIN BOB) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BITCOIN BOB හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
BITCOIN BOB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BITCOIN BOB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
BOB හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BITCOIN BOB සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 595.08K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BITCOIN BOB හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BITCOIN BOB හි සංසරණ සැපයුම 21.00T USD වේ.
BITCOIN BOB හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් BITCOIN BOB අත්කර ගති.
BITCOIN BOB හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BITCOIN BOB අත්කර ගති.
BITCOIN BOB හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BITCOIN BOB සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BITCOIN BOB වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BITCOIN BOB මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BITCOIN BOB මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

