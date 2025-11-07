හුවමාරුවDEX+
සජීවී AU79 සඳහා අද මිල 0.01945575 USD කි. AU79 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AU79 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AU79 ගැන වැඩි විස්තර

AU79 මිල තොරතුරු

AU79 යනු කුමක්ද

AU79 නිල වෙබ් අඩවිය

AU79 ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AU79 මිල පුරෝකථනය

AU79 ලාංඡනය

AU79 මිල (AU79)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 AU79 සිට USD සජීවී මිල:

$0.01900171
-8.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
AU79 (AU79) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:38:05 (UTC+8)

AU79 (AU79) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01851084
පැය 24 පහළ
$ 0.02198507
24H ඉහළ

$ 0.01851084
$ 0.02198507
$ 0.03850425
$ 0.00608277
+1.40%

-6.57%

-3.36%

-3.36%

AU79 (AU79) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01945575. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01851084 ක අවම අගයක් සහ $ 0.02198507 ක උපරිම අගයක් අතර AU79 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AU79හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.03850425 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00608277 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AU79 පසුගිය පැය තුල, +1.40% කින්, පැය 24 තුල, -6.57% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.36% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

AU79 (AU79) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 19.50M
--
$ 19.50M
999.87M
999.87M 999.87M

999,871,240.9453115
999,871,240.9453115 999,871,240.9453115

AU79 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 19.50M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.87M සමඟින් AU79 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999871240.9453115 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 19.50M කි.

AU79 (AU79) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, AU79හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00136895907242152 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, AU79හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0084593289 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, AU79හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0061893176 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, AU79හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.010599854445341796 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00136895907242152-6.57%
දින 30 යි$ -0.0084593289-43.47%
දින 60 යි$ -0.0061893176-31.81%
දින 90 යි$ +0.010599854445341796+119.69%

AU79 (AU79) යනු කුමක්ද

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

AU79 (AU79) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

AU79 මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ AU79 (AU79) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ AU79 (AU79) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? AU79 සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් AU79 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

AU79 දේශීය මුදල් වෙත

AU79 (AU79) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AU79AU79 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AU79 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AU79 (AU79) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

AU79 (AU79) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AU79 හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01945575 USD වේ.
AU79 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AU79 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01945575 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
AU79 හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AU79 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 19.50M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AU79 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AU79 හි සංසරණ සැපයුම 999.87M USD වේ.
AU79 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.03850425 USD ක ATH මිලක් AU79 අත්කර ගති.
AU79 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00608277 USD ක ATL මිලක් AU79 අත්කර ගති.
AU79 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AU79 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී AU79 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AU79 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AU79 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
AU79 (AU79) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න.

