ZKsync (ZK) යනු කුමක්ද

ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology.

MEXC වෙතින් ZKsync ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ZKsync ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ZKsync ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ZKsync මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ZKsync මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ZKsync,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZKsyncමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ZKsync මිල ඉතිහාසය

ZKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZKsync මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ZKsync (ZK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ZKsync මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ZKsync MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZK දේශීය මුදල් වෙත

1ZK සිට VNDවෙත ₫ 1,777.94694 1ZK සිට AUDවෙත A$ 0.107477 1ZK සිට GBPවෙත £ 0.052005 1ZK සිට EURවෙත € 0.0617126 1ZK සිට USDවෙත $ 0.06934 1ZK සිට MYRවෙත RM 0.2967752 1ZK සිට TRYවෙත ₺ 2.6855382 1ZK සිට JPYවෙත ¥ 10.1180928 1ZK සිට RUBවෙත ₽ 5.571469 1ZK සිට INRවෙත ₹ 5.932037 1ZK සිට IDRවෙත Rp 1,155.6662044 1ZK සිට KRWවෙත ₩ 97.1148304 1ZK සිට PHPවෙත ₱ 3.8643182 1ZK සිට EGPවෙත £E. 3.4787878 1ZK සිට BRLවෙත R$ 0.3903842 1ZK සිට CADවෙත C$ 0.0963826 1ZK සිට BDTවෙත ৳ 8.4088618 1ZK සිට NGNවෙත ₦ 110.944 1ZK සිට UAHවෙත ₴ 2.8748364 1ZK සිට VESවෙත Bs 6.37928 1ZK සිට PKRවෙත Rs 19.4824598 1ZK සිට KZTවෙත ₸ 35.3952964 1ZK සිට THBවෙත ฿ 2.3145692 1ZK සිට TWDවෙත NT$ 2.0926812 1ZK සිට AEDවෙත د.إ 0.2544778 1ZK සිට CHFවෙත Fr 0.0575522 1ZK සිට HKDවෙත HK$ 0.540852 1ZK සිට MADවෙත .د.م 0.6469422 1ZK සිට MXNවෙත $ 1.3445026

ZKsync සම්පත්

ZKsync පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ZKsync පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ZKsync (ZK) හි මිල කීයද? ZKsync (ZK)හි සජීවී මිල 0.06934 USD වේ. ZKsync (ZK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ZKsync හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 254.82M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.06934 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ZKsync (ZK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ZKsync (ZK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 3.68B USD වේ. ZKsync (ZK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ZKsync (ZK) හි ඉහළම මිල 1 USD වේ. ZKsync (ZK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ZKsync (ZK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.91M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.