XION (XION) යනු කුමක්ද

Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction.

MEXC වෙතින් XION ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ XION ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XION ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ XION ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ XION මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

XION මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ XION,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XION හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ XIONමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

XION මිල ඉතිහාසය

XIONහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XIONහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ XION මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

XION (XION) මිලදී ගන්නා ආකාරය

XION මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් XION MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XION දේශීය මුදල් වෙත

1XION සිට VNDවෙත ₫ 26,987.1525 1XION සිට AUDවෙත A$ 1.631375 1XION සිට GBPවෙත £ 0.789375 1XION සිට EURවෙත € 0.936725 1XION සිට USDවෙත $ 1.0525 1XION සිට MYRවෙත RM 4.5047 1XION සිට TRYවෙත ₺ 40.763325 1XION සිට JPYවෙත ¥ 153.528175 1XION සිට RUBවෙත ₽ 84.568375 1XION සිට INRවෙත ₹ 90.0098 1XION සිට IDRවෙත Rp 17,541.65965 1XION සිට KRWවෙත ₩ 1,472.0265 1XION සිට PHPවෙත ₱ 58.697925 1XION සිට EGPවෙත £E. 52.782875 1XION සිට BRLවෙත R$ 5.925575 1XION සිට CADවෙත C$ 1.462975 1XION සිට BDTවෙත ৳ 127.636675 1XION සිට NGNවෙත ₦ 1,684 1XION සිට UAHවෙත ₴ 43.63665 1XION සිට VESවෙත Bs 96.83 1XION සිට PKRවෙත Rs 295.720925 1XION සිට KZTවෙත ₸ 537.25915 1XION සිට THBවෙත ฿ 35.13245 1XION සිට TWDවෙත NT$ 31.753925 1XION සිට AEDවෙත د.إ 3.862675 1XION සිට CHFවෙත Fr 0.873575 1XION සිට HKDවෙත HK$ 8.2095 1XION සිට MADවෙත .د.م 9.819825 1XION සිට MXNවෙත $ 20.4185

XION සම්පත්

XION පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: XION පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද XION (XION) හි මිල කීයද? XION (XION)හි සජීවී මිල 1.0525 USD වේ. XION (XION) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? XION හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 35.76M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XIONහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.0525 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. XION (XION) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? XION (XION) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 33.98M USD වේ. XION (XION) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, XION (XION) හි ඉහළම මිල 10.014 USD වේ. XION (XION) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? XION (XION) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 75.80K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

