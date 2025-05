XELIS (XEL) යනු කුමක්ද

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

MEXC වෙතින් XELIS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ XELIS ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XEL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ XELIS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ XELIS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

XELIS මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ XELIS,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XEL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ XELISමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

XELIS මිල ඉතිහාසය

XELහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XELහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ XELIS මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

XELIS (XEL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

XELIS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් XELIS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XEL දේශීය මුදල් වෙත

1XEL සිට VNDවෙත ₫ 51,282 1XEL සිට AUDවෙත A$ 3.12 1XEL සිට GBPවෙත £ 1.5 1XEL සිට EURවෙත € 1.78 1XEL සිට USDවෙත $ 2 1XEL සිට MYRවෙත RM 8.56 1XEL සිට TRYවෙත ₺ 77.4 1XEL සිට JPYවෙත ¥ 291.28 1XEL සිට RUBවෙත ₽ 160.74 1XEL සිට INRවෙත ₹ 171.1 1XEL සිට IDRවෙත Rp 32,786.88 1XEL සිට KRWවෙත ₩ 2,797.2 1XEL සිට PHPවෙත ₱ 111.52 1XEL සිට EGPවෙත £E. 100.3 1XEL සිට BRLවෙත R$ 11.26 1XEL සිට CADවෙත C$ 2.78 1XEL සිට BDTවෙත ৳ 243.16 1XEL සිට NGNවෙත ₦ 3,200 1XEL සිට UAHවෙත ₴ 83 1XEL සිට VESවෙත Bs 184 1XEL සිට PKRවෙත Rs 563.68 1XEL සිට KZTවෙත ₸ 1,021.96 1XEL සිට THBවෙත ฿ 66.42 1XEL සිට TWDවෙත NT$ 60.32 1XEL සිට AEDවෙත د.إ 7.34 1XEL සිට CHFවෙත Fr 1.66 1XEL සිට HKDවෙත HK$ 15.6 1XEL සිට MADවෙත .د.م 18.58 1XEL සිට MXNවෙත $ 38.94

XELIS සම්පත්

XELIS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: XELIS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද XELIS (XEL) හි මිල කීයද? XELIS (XEL)හි සජීවී මිල 2 USD වේ. XELIS (XEL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? XELIS හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 5.78M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XELහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 2 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. XELIS (XEL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? XELIS (XEL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.89M USD වේ. XELIS (XEL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, XELIS (XEL) හි ඉහළම මිල 14 USD වේ. XELIS (XEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? XELIS (XEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 73.31K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

