Chia Network (XCH) යනු කුමක්ද

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Chia Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XCH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Chia Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Chia Network මිල ඉතිහාසය

XCHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XCHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Chia Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Chia Network (XCH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

XCH දේශීය මුදල් වෙත

1XCH සිට VNDවෙත ₫ 339,153.507 1XCH සිට AUDවෙත A$ 20.50185 1XCH සිට GBPවෙත £ 9.92025 1XCH සිට EURවෙත € 11.77203 1XCH සිට USDවෙත $ 13.227 1XCH සිට MYRවෙත RM 56.61156 1XCH සිට TRYවෙත ₺ 512.28171 1XCH සිට JPYවෙත ¥ 1,929.8193 1XCH සිට RUBවෙත ₽ 1,062.78945 1XCH සිට INRවෙත ₹ 1,131.17304 1XCH සිට IDRවෙත Rp 220,449.91182 1XCH සිට KRWවෙත ₩ 18,499.2822 1XCH සිට PHPවෙත ₱ 737.66979 1XCH සිට EGPවෙත £E. 663.59859 1XCH සිට BRLවෙත R$ 74.46801 1XCH සිට CADවෙත C$ 18.38553 1XCH සිට BDTවෙත ৳ 1,604.03829 1XCH සිට NGNවෙත ₦ 21,163.2 1XCH සිට UAHවෙත ₴ 548.39142 1XCH සිට VESවෙත Bs 1,216.884 1XCH සිට PKRවෙත Rs 3,716.39019 1XCH සිට KZTවෙත ₸ 6,751.85442 1XCH සිට THBවෙත ฿ 441.64953 1XCH සිට TWDවෙත NT$ 399.05859 1XCH සිට AEDවෙත د.إ 48.54309 1XCH සිට CHFවෙත Fr 10.97841 1XCH සිට HKDවෙත HK$ 103.1706 1XCH සිට MADවෙත .د.م 123.40791 1XCH සිට MXNවෙත $ 256.6038

Chia Network සම්පත්

Chia Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Chia Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Chia Network (XCH) හි මිල කීයද? Chia Network (XCH)හි සජීවී මිල 13.227 USD වේ. Chia Network (XCH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Chia Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 184.62M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XCHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 13.227 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Chia Network (XCH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Chia Network (XCH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 13.96M USD වේ. Chia Network (XCH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Chia Network (XCH) හි ඉහළම මිල 2,751 USD වේ. Chia Network (XCH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Chia Network (XCH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 116.49K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

