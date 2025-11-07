හුවමාරුවDEX+
සජීවී Vision සඳහා අද මිල 0.09944 USD කි. VSN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VSN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

$0.09946
+2.32%1D
USD
Vision (VSN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:03:06 (UTC+8)

Vision (VSN) මිල තොරතුරු (USD)

$ 0.0961
පැය 24 පහළ
$ 0.10221
24H ඉහළ

+0.40%

+2.32%

-7.42%

-7.42%

Vision (VSN) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.09944. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0961 ක අවම අගයක් සහ $ 0.10221 ක උපරිම අගයක් අතර VSN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VSNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.22489627050756025 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.09140693879776117 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VSN පසුගිය පැය තුල, +0.40% කින්, පැය 24 තුල, +2.32% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.42% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Vision (VSN) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 334.93M
$ 392.54K
$ 417.65M
3.37B
4,200,000,000
4,205,661,328.5649443
80.19%

ETH

Vision හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 334.93M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 392.54K වේ. මුළු සැපයුම 3.37B සමඟින් VSN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 4205661328.5649443 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 417.65M කි.

Vision (VSN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Visionහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0022552+2.32%
දින 30 යි$ -0.02526-20.26%
දින 60 යි$ -0.05266-34.63%
දින 90 යි$ -0.08306-45.52%
Vision අද මිල වෙනස

අද, VSN එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0022552 (+2.32%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Vision දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.02526 (-20.26%) කින් ඉහළ ගියේය.

Vision දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, VSN එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.05266 (-34.63%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Vision දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.08306 (-45.52%), කින් චලනය විය.

Vision (VSN) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Vision මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Vision (VSN) යනු කුමක්ද

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

MEXC වෙතින් Vision ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Vision ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VSN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Vision ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Vision මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Vision මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Vision (VSN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Vision (VSN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Vision සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Vision මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Vision (VSN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VisionVSN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VSN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Vision (VSN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Vision මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Vision MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VSN දේශීය මුදල් වෙත

1 Vision(VSN) සිට VND
2,616.7636
1 Vision(VSN) සිට AUD
A$0.1531376
1 Vision(VSN) සිට GBP
0.0755744
1 Vision(VSN) සිට EUR
0.0855184
1 Vision(VSN) සිට USD
$0.09944
1 Vision(VSN) සිට MYR
RM0.4146648
1 Vision(VSN) සිට TRY
4.196368
1 Vision(VSN) සිට JPY
¥15.21432
1 Vision(VSN) සිට ARS
ARS$144.3242328
1 Vision(VSN) සිට RUB
8.0785056
1 Vision(VSN) සිට INR
8.8213224
1 Vision(VSN) සිට IDR
Rp1,657.3326704
1 Vision(VSN) සිට PHP
5.876904
1 Vision(VSN) සිට EGP
￡E.4.7025176
1 Vision(VSN) සිට BRL
R$0.532004
1 Vision(VSN) සිට CAD
C$0.1402104
1 Vision(VSN) සිට BDT
12.1157696
1 Vision(VSN) සිට NGN
142.8734032
1 Vision(VSN) සිට COP
$380.9954104
1 Vision(VSN) සිට ZAR
R.1.7282672
1 Vision(VSN) සිට UAH
4.1774744
1 Vision(VSN) සිට TZS
T.Sh.244.32408
1 Vision(VSN) සිට VES
Bs22.67232
1 Vision(VSN) සිට CLP
$93.77192
1 Vision(VSN) සිට PKR
Rs27.9237464
1 Vision(VSN) සිට KZT
52.2537312
1 Vision(VSN) සිට THB
฿3.2198672
1 Vision(VSN) සිට TWD
NT$3.0796568
1 Vision(VSN) සිට AED
د.إ0.3649448
1 Vision(VSN) සිට CHF
Fr0.079552
1 Vision(VSN) සිට HKD
HK$0.7726488
1 Vision(VSN) සිට AMD
֏38.025856
1 Vision(VSN) සිට MAD
.د.م0.9277752
1 Vision(VSN) සිට MXN
$1.8456064
1 Vision(VSN) සිට SAR
ريال0.3729
1 Vision(VSN) සිට ETB
Br15.3028216
1 Vision(VSN) සිට KES
KSh12.8466536
1 Vision(VSN) සිට JOD
د.أ0.07050296
1 Vision(VSN) සිට PLN
0.3659392
1 Vision(VSN) සිට RON
лв0.437536
1 Vision(VSN) සිට SEK
kr0.9516408
1 Vision(VSN) සිට BGN
лв0.1680536
1 Vision(VSN) සිට HUF
Ft33.3014616
1 Vision(VSN) සිට CZK
2.0991784
1 Vision(VSN) සිට KWD
د.ك0.03042864
1 Vision(VSN) සිට ILS
0.3241744
1 Vision(VSN) සිට BOB
Bs0.686136
1 Vision(VSN) සිට AZN
0.169048
1 Vision(VSN) සිට TJS
SM0.9168368
1 Vision(VSN) සිට GEL
0.2694824
1 Vision(VSN) සිට AOA
Kz91.1457096
1 Vision(VSN) සිට BHD
.د.ب0.03748888
1 Vision(VSN) සිට BMD
$0.09944
1 Vision(VSN) සිට DKK
kr0.6433768
1 Vision(VSN) සිට HNL
L2.6192496
1 Vision(VSN) සිට MUR
4.564296
1 Vision(VSN) සිට NAD
$1.725284
1 Vision(VSN) සිට NOK
kr1.014288
1 Vision(VSN) සිට NZD
$0.1760088
1 Vision(VSN) සිට PAB
B/.0.09944
1 Vision(VSN) සිට PGK
K0.417648
1 Vision(VSN) සිට QAR
ر.ق0.3619616
1 Vision(VSN) සිට RSD
дин.10.1021096
1 Vision(VSN) සිට UZS
soʻm1,183.8093344
1 Vision(VSN) සිට ALL
L8.3281
1 Vision(VSN) සිට ANG
ƒ0.1779976
1 Vision(VSN) සිට AWG
ƒ0.178992
1 Vision(VSN) සිට BBD
$0.19888
1 Vision(VSN) සිට BAM
KM0.1680536
1 Vision(VSN) සිට BIF
Fr292.45304
1 Vision(VSN) සිට BND
$0.129272
1 Vision(VSN) සිට BSD
$0.09944
1 Vision(VSN) සිට JMD
$15.925316
1 Vision(VSN) සිට KHR
400.96694
1 Vision(VSN) සිට KMF
Fr41.7648
1 Vision(VSN) සිට LAK
2,161.7390872
1 Vision(VSN) සිට LKR
රු30.27948
1 Vision(VSN) සිට MDL
L1.6994296
1 Vision(VSN) සිට MGA
Ar447.92748
1 Vision(VSN) සිට MOP
P0.7945256
1 Vision(VSN) සිට MVR
1.531376
1 Vision(VSN) සිට MWK
MK172.041144
1 Vision(VSN) සිට MZN
MT6.359188
1 Vision(VSN) සිට NPR
रु14.090648
1 Vision(VSN) සිට PYG
705.22848
1 Vision(VSN) සිට RWF
Fr144.08856
1 Vision(VSN) සිට SBD
$0.8183912
1 Vision(VSN) සිට SCR
1.4776784
1 Vision(VSN) සිට SRD
$3.82844
1 Vision(VSN) සිට SVC
$0.8681112
1 Vision(VSN) සිට SZL
L1.7232952
1 Vision(VSN) සිට TMT
m0.3490344
1 Vision(VSN) සිට TND
د.ت0.293348
1 Vision(VSN) සිට TTD
$0.6722144
1 Vision(VSN) සිට UGX
Sh347.64224
1 Vision(VSN) සිට XAF
Fr56.48192
1 Vision(VSN) සිට XCD
$0.268488
1 Vision(VSN) සිට XOF
Fr56.48192
1 Vision(VSN) සිට XPF
Fr10.24232
1 Vision(VSN) සිට BWP
P1.3354792
1 Vision(VSN) සිට BZD
$0.19888
1 Vision(VSN) සිට CVE
$9.5303296
1 Vision(VSN) සිට DJF
Fr17.60088
1 Vision(VSN) සිට DOP
$6.3949864
1 Vision(VSN) සිට DZD
د.ج12.9749312
1 Vision(VSN) සිට FJD
$0.2267232
1 Vision(VSN) සිට GNF
Fr864.6308
1 Vision(VSN) සිට GTQ
Q0.7617104
1 Vision(VSN) සිට GYD
$20.7988704
1 Vision(VSN) සිට ISK
kr12.52944

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Vision පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Vision (VSN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VSN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.09944 USD වේ.
VSN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VSN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.09944 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Vision හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VSN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 334.93M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VSN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VSN හි සංසරණ සැපයුම 3.37B USD වේ.
VSN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.22489627050756025 USD ක ATH මිලක් VSN අත්කර ගති.
VSN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.09140693879776117 USD ක ATL මිලක් VSN අත්කර ගති.
VSN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VSN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 392.54K USD වේ.
මේ වසර තුලදී VSN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VSN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VSN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:03:06 (UTC+8)

Vision (VSN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

