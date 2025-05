Virtuals Protocol (VIRTUAL) යනු කුමක්ද

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

MEXC වෙතින් Virtuals Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Virtuals Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VIRTUAL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Virtuals Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Virtuals Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Virtuals Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Virtuals Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VIRTUAL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Virtuals Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Virtuals Protocol මිල ඉතිහාසය

VIRTUALහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VIRTUALහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Virtuals Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Virtuals Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Virtuals Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VIRTUAL දේශීය මුදල් වෙත

1VIRTUAL සිට VNDවෙත ₫ 48,361.4901 1VIRTUAL සිට AUDවෙත A$ 2.942316 1VIRTUAL සිට GBPවෙත £ 1.414575 1VIRTUAL සිට EURවෙත € 1.678629 1VIRTUAL සිට USDවෙත $ 1.8861 1VIRTUAL සිට MYRවෙත RM 8.072508 1VIRTUAL සිට TRYවෙත ₺ 72.99207 1VIRTUAL සිට JPYවෙත ¥ 275.087685 1VIRTUAL සිට RUBවෙත ₽ 151.83105 1VIRTUAL සිට INRවෙත ₹ 161.355855 1VIRTUAL සිට IDRවෙත Rp 30,919.667184 1VIRTUAL සිට KRWවෙත ₩ 2,637.89946 1VIRTUAL සිට PHPවෙත ₱ 105.150075 1VIRTUAL සිට EGPවෙත £E. 94.569054 1VIRTUAL සිට BRLවෙත R$ 10.637604 1VIRTUAL සිට CADවෙත C$ 2.621679 1VIRTUAL සිට BDTවෙත ৳ 229.312038 1VIRTUAL සිට NGNවෙත ₦ 3,017.76 1VIRTUAL සිට UAHවෙත ₴ 78.27315 1VIRTUAL සිට VESවෙත Bs 173.5212 1VIRTUAL සිට PKRවෙත Rs 531.578424 1VIRTUAL සිට KZTවෙත ₸ 963.759378 1VIRTUAL සිට THBවෙත ฿ 62.675103 1VIRTUAL සිට TWDවෙත NT$ 56.884776 1VIRTUAL සිට AEDවෙත د.إ 6.921987 1VIRTUAL සිට CHFවෙත Fr 1.565463 1VIRTUAL සිට HKDවෙත HK$ 14.71158 1VIRTUAL සිට MADවෙත .د.م 17.521869 1VIRTUAL සිට MXNවෙත $ 36.722367

Virtuals Protocol සම්පත්

Virtuals Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Virtuals Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Virtuals Protocol (VIRTUAL) හි මිල කීයද? Virtuals Protocol (VIRTUAL)හි සජීවී මිල 1.8861 USD වේ. Virtuals Protocol (VIRTUAL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Virtuals Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.23B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VIRTUALහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.8861 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Virtuals Protocol (VIRTUAL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Virtuals Protocol (VIRTUAL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 652.62M USD වේ. Virtuals Protocol (VIRTUAL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Virtuals Protocol (VIRTUAL) හි ඉහළම මිල 5.25 USD වේ. Virtuals Protocol (VIRTUAL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Virtuals Protocol (VIRTUAL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.81M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.