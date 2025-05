Vestate (VES) යනු කුමක්ද

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

MEXC වෙතින් Vestate ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Vestate ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VES ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Vestate ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Vestate මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Vestate මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Vestate,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VES හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Vestateමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Vestate මිල ඉතිහාසය

VESහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VESහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Vestate මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Vestate (VES) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Vestate මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Vestate MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VES දේශීය මුදල් වෙත

1VES සිට VNDවෙත ₫ 48.97431 1VES සිට AUDවෙත A$ 0.0029605 1VES සිට GBPවෙත £ 0.0014325 1VES සිට EURවෙත € 0.0016999 1VES සිට USDවෙත $ 0.00191 1VES සිට MYRවෙත RM 0.0081748 1VES සිට TRYවෙත ₺ 0.0739934 1VES සිට JPYවෙත ¥ 0.2784971 1VES සිට RUBවෙත ₽ 0.1534685 1VES සිට INRවෙත ₹ 0.1634005 1VES සිට IDRවෙත Rp 31.8333206 1VES සිට KRWවෙත ₩ 2.671326 1VES සිට PHPවෙත ₱ 0.1065589 1VES සිට EGPවෙත £E. 0.0958247 1VES සිට BRLවෙත R$ 0.0107533 1VES සිට CADවෙත C$ 0.0026549 1VES සිට BDTවෙත ৳ 0.2316257 1VES සිට NGNවෙත ₦ 3.056 1VES සිට UAHවෙත ₴ 0.0791886 1VES සිට VESවෙත Bs 0.17572 1VES සිට PKRවෙත Rs 0.5366527 1VES සිට KZTවෙත ₸ 0.9749786 1VES සිට THBවෙත ฿ 0.0637749 1VES සිට TWDවෙත NT$ 0.0576438 1VES සිට AEDවෙත د.إ 0.0070097 1VES සිට CHFවෙත Fr 0.0015853 1VES සිට HKDවෙත HK$ 0.014898 1VES සිට MADවෙත .د.م 0.0178203 1VES සිට MXNවෙත $ 0.0370349

Vestate සම්පත්

Vestate පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Vestate පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Vestate (VES) හි මිල කීයද? Vestate (VES)හි සජීවී මිල 0.00191 USD වේ. Vestate (VES) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Vestate හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 274.47K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VESහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00191 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Vestate (VES) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Vestate (VES) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 143.70M USD වේ. Vestate (VES) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Vestate (VES) හි ඉහළම මිල 0.0479 USD වේ. Vestate (VES) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Vestate (VES) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.35K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

