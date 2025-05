VENOM (VENOM) යනු කුමක්ද

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

MEXC වෙතින් VENOM ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ VENOM ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VENOM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ VENOM ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ VENOM මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

VENOM මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ VENOM,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VENOM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ VENOMමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

VENOM මිල ඉතිහාසය

VENOMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VENOMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ VENOM මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

VENOM (VENOM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

VENOM මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් VENOM MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VENOM දේශීය මුදල් වෙත

1VENOM සිට VNDවෙත ₫ 2,887.1766 1VENOM සිට AUDවෙත A$ 0.175656 1VENOM සිට GBPවෙත £ 0.08445 1VENOM සිට EURවෙත € 0.100214 1VENOM සිට USDවෙත $ 0.1126 1VENOM සිට MYRවෙත RM 0.481928 1VENOM සිට TRYවෙත ₺ 4.35762 1VENOM සිට JPYවෙත ¥ 16.42271 1VENOM සිට RUBවෙත ₽ 9.0643 1VENOM සිට INRවෙත ₹ 9.63293 1VENOM සිට IDRවෙත Rp 1,845.901344 1VENOM සිට KRWවෙත ₩ 157.48236 1VENOM සිට PHPවෙත ₱ 6.27745 1VENOM සිට EGPවෙත £E. 5.645764 1VENOM සිට BRLවෙත R$ 0.635064 1VENOM සිට CADවෙත C$ 0.156514 1VENOM සිට BDTවෙත ৳ 13.689908 1VENOM සිට NGNවෙත ₦ 180.16 1VENOM සිට UAHවෙත ₴ 4.6729 1VENOM සිට VESවෙත Bs 10.3592 1VENOM සිට PKRවෙත Rs 31.735184 1VENOM සිට KZTවෙත ₸ 57.536348 1VENOM සිට THBවෙත ฿ 3.741698 1VENOM සිට TWDවෙත NT$ 3.396016 1VENOM සිට AEDවෙත د.إ 0.413242 1VENOM සිට CHFවෙත Fr 0.093458 1VENOM සිට HKDවෙත HK$ 0.87828 1VENOM සිට MADවෙත .د.م 1.046054 1VENOM සිට MXNවෙත $ 2.192322

VENOM සම්පත්

VENOM පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VENOM පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද VENOM (VENOM) හි මිල කීයද? VENOM (VENOM)හි සජීවී මිල 0.1126 USD වේ. VENOM (VENOM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? VENOM හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 111.35M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VENOMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1126 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. VENOM (VENOM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? VENOM (VENOM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 988.92M USD වේ. VENOM (VENOM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, VENOM (VENOM) හි ඉහළම මිල 0.9 USD වේ. VENOM (VENOM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? VENOM (VENOM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 63.49K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

