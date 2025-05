TerraClassicUSD (USTC) යනු කුමක්ද

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

TerraClassicUSD ටෝකනය සෘජුවම වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඇත. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට USTC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TerraClassicUSD ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TerraClassicUSD මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TerraClassicUSD මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TerraClassicUSD,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. USTC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TerraClassicUSDමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TerraClassicUSD මිල ඉතිහාසය

USTCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් USTCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TerraClassicUSD මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TerraClassicUSD (USTC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TerraClassicUSD මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TerraClassicUSD MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

USTC දේශීය මුදල් වෙත

1USTC සිට VNDවෙත ₫ 348.20478 1USTC සිට AUDවෙත A$ 0.0211848 1USTC සිට GBPවෙත £ 0.010185 1USTC සිට EURවෙත € 0.0120862 1USTC සිට USDවෙත $ 0.01358 1USTC සිට MYRවෙත RM 0.0581224 1USTC සිට TRYවෙත ₺ 0.525546 1USTC සිට JPYවෙත ¥ 1.9790134 1USTC සිට RUBවෙත ₽ 1.09319 1USTC සිට INRවෙත ₹ 1.1616332 1USTC සිට IDRවෙත Rp 222.6229152 1USTC සිට KRWවෙත ₩ 18.992988 1USTC සිට PHPවෙත ₱ 0.7572208 1USTC සිට EGPවෙත £E. 0.6809012 1USTC සිට BRLවෙත R$ 0.0765912 1USTC සිට CADවෙත C$ 0.019012 1USTC සිට BDTවෙත ৳ 1.6510564 1USTC සිට NGNවෙත ₦ 21.728 1USTC සිට UAHවෙත ₴ 0.56357 1USTC සිට VESවෙත Bs 1.24936 1USTC සිට PKRවෙත Rs 3.8273872 1USTC සිට KZTවෙත ₸ 6.9391084 1USTC සිට THBවෙත ฿ 0.4509918 1USTC සිට TWDවෙත NT$ 0.4098444 1USTC සිට AEDවෙත د.إ 0.0498386 1USTC සිට CHFවෙත Fr 0.0112714 1USTC සිට HKDවෙත HK$ 0.105924 1USTC සිට MADවෙත .د.م 0.1261582 1USTC සිට MXNවෙත $ 0.2646742

TerraClassicUSD සම්පත්

TerraClassicUSD පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TerraClassicUSD පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TerraClassicUSD (USTC) හි මිල කීයද? TerraClassicUSD (USTC)හි සජීවී මිල 0.01358 USD වේ. TerraClassicUSD (USTC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TerraClassicUSD හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ USTCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01358 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TerraClassicUSD (USTC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TerraClassicUSD (USTC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. TerraClassicUSD (USTC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, TerraClassicUSD (USTC) හි ඉහළම මිල 0.113 USD වේ. TerraClassicUSD (USTC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TerraClassicUSD (USTC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.96M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

