සජීවී StablR USD සඳහා අද මිල 0.994 USD කි. USDR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි USDR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

USDR ගැන වැඩි විස්තර

USDR මිල තොරතුරු

USDR යනු කුමක්ද

USDR ධවල පත්‍රිකාව

USDR නිල වෙබ් අඩවිය

USDR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

USDR මිල පුරෝකථනය

USDR ඉතිහාසය

USDR මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

USDR-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

USDR තත්කාල ගනුදෙනු

StablR USD ලාංඡනය

StablR USD මිල(USDR)

1 USDR සිට USD සජීවී මිල:

$1.009
$1.009$1.009
-0.78%1D
USD
StablR USD (USDR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:02:36 (UTC+8)

StablR USD (USDR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.969
$ 0.969$ 0.969
පැය 24 පහළ
$ 1.019
$ 1.019$ 1.019
24H ඉහළ

$ 0.969
$ 0.969$ 0.969

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

-0.21%

-0.77%

-0.41%

-0.41%

StablR USD (USDR) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.994. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.969 ක අවම අගයක් සහ $ 1.019 ක උපරිම අගයක් අතර USDR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. USDRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.02146361646693 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.980782166260219 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව USDR පසුගිය පැය තුල, -0.21% කින්, පැය 24 තුල, -0.77% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.41% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

StablR USD (USDR) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1153

$ 8.95M
$ 8.95M$ 8.95M

$ 2.70K
$ 2.70K$ 2.70K

$ 8.95M
$ 8.95M$ 8.95M

9.00M
9.00M 9.00M

--
----

9,004,451.68
9,004,451.68 9,004,451.68

ETH

StablR USD හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.95M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 2.70K වේ. මුළු සැපයුම 9.00M සමඟින් USDR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 9004451.68 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.95M කි.

StablR USD (USDR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා StablR USDහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00793-0.77%
දින 30 යි$ -0.004-0.41%
දින 60 යි$ +0.007+0.70%
දින 90 යි$ -0.003-0.31%
StablR USD අද මිල වෙනස

අද, USDR එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00793 (-0.77%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

StablR USD දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.004 (-0.41%) කින් ඉහළ ගියේය.

StablR USD දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, USDR එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.007 (+0.70%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

StablR USD දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.003 (-0.31%), කින් චලනය විය.

StablR USD (USDR) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් StablR USD මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

StablR USD (USDR) යනු කුමක්ද

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

MEXC වෙතින් StablR USD ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ StablR USD ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට USDR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ StablR USD ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ StablR USD මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

StablR USD මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ StablR USD (USDR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ StablR USD (USDR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? StablR USD සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් StablR USD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

StablR USD (USDR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

StablR USDUSDR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් USDR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

StablR USD (USDR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

StablR USD මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් StablR USD MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

USDR දේශීය මුදල් වෙත

1 StablR USD(USDR) සිට VND
26,157.11
1 StablR USD(USDR) සිට AUD
A$1.53076
1 StablR USD(USDR) සිට GBP
0.75544
1 StablR USD(USDR) සිට EUR
0.85484
1 StablR USD(USDR) සිට USD
$0.994
1 StablR USD(USDR) සිට MYR
RM4.14498
1 StablR USD(USDR) සිට TRY
41.9468
1 StablR USD(USDR) සිට JPY
¥152.082
1 StablR USD(USDR) සිට ARS
ARS$1,442.66178
1 StablR USD(USDR) සිට RUB
80.75256
1 StablR USD(USDR) සිට INR
88.17774
1 StablR USD(USDR) සිට IDR
Rp16,566.66004
1 StablR USD(USDR) සිට PHP
58.7454
1 StablR USD(USDR) සිට EGP
￡E.47.00626
1 StablR USD(USDR) සිට BRL
R$5.3179
1 StablR USD(USDR) සිට CAD
C$1.40154
1 StablR USD(USDR) සිට BDT
121.10896
1 StablR USD(USDR) සිට NGN
1,428.15932
1 StablR USD(USDR) සිට COP
$3,808.42154
1 StablR USD(USDR) සිට ZAR
R.17.27572
1 StablR USD(USDR) සිට UAH
41.75794
1 StablR USD(USDR) සිට TZS
T.Sh.2,442.258
1 StablR USD(USDR) සිට VES
Bs226.632
1 StablR USD(USDR) සිට CLP
$937.342
1 StablR USD(USDR) සිට PKR
Rs279.12514
1 StablR USD(USDR) සිට KZT
522.32712
1 StablR USD(USDR) සිට THB
฿32.18572
1 StablR USD(USDR) සිට TWD
NT$30.78418
1 StablR USD(USDR) සිට AED
د.إ3.64798
1 StablR USD(USDR) සිට CHF
Fr0.7952
1 StablR USD(USDR) සිට HKD
HK$7.72338
1 StablR USD(USDR) සිට AMD
֏380.1056
1 StablR USD(USDR) සිට MAD
.د.م9.27402
1 StablR USD(USDR) සිට MXN
$18.44864
1 StablR USD(USDR) සිට SAR
ريال3.7275
1 StablR USD(USDR) සිට ETB
Br152.96666
1 StablR USD(USDR) සිට KES
KSh128.41486
1 StablR USD(USDR) සිට JOD
د.أ0.704746
1 StablR USD(USDR) සිට PLN
3.65792
1 StablR USD(USDR) සිට RON
лв4.3736
1 StablR USD(USDR) සිට SEK
kr9.52252
1 StablR USD(USDR) සිට BGN
лв1.67986
1 StablR USD(USDR) සිට HUF
Ft332.88066
1 StablR USD(USDR) සිට CZK
20.9734
1 StablR USD(USDR) සිට KWD
د.ك0.304164
1 StablR USD(USDR) සිට ILS
3.25038
1 StablR USD(USDR) සිට BOB
Bs6.8586
1 StablR USD(USDR) සිට AZN
1.6898
1 StablR USD(USDR) සිට TJS
SM9.16468
1 StablR USD(USDR) සිට GEL
2.69374
1 StablR USD(USDR) සිට AOA
Kz911.09046
1 StablR USD(USDR) සිට BHD
.د.ب0.374738
1 StablR USD(USDR) සිට BMD
$0.994
1 StablR USD(USDR) සිට DKK
kr6.43118
1 StablR USD(USDR) සිට HNL
L26.18196
1 StablR USD(USDR) සිට MUR
45.6246
1 StablR USD(USDR) සිට NAD
$17.2459
1 StablR USD(USDR) සිට NOK
kr10.1388
1 StablR USD(USDR) සිට NZD
$1.75938
1 StablR USD(USDR) සිට PAB
B/.0.994
1 StablR USD(USDR) සිට PGK
K4.1748
1 StablR USD(USDR) සිට QAR
ر.ق3.61816
1 StablR USD(USDR) සිට RSD
дин.100.98046
1 StablR USD(USDR) සිට UZS
soʻm11,833.33144
1 StablR USD(USDR) සිට ALL
L83.2475
1 StablR USD(USDR) සිට ANG
ƒ1.77926
1 StablR USD(USDR) සිට AWG
ƒ1.7892
1 StablR USD(USDR) සිට BBD
$1.988
1 StablR USD(USDR) සිට BAM
KM1.67986
1 StablR USD(USDR) සිට BIF
Fr2,923.354
1 StablR USD(USDR) සිට BND
$1.2922
1 StablR USD(USDR) සිට BSD
$0.994
1 StablR USD(USDR) සිට JMD
$159.1891
1 StablR USD(USDR) සිට KHR
4,008.0565
1 StablR USD(USDR) සිට KMF
Fr417.48
1 StablR USD(USDR) සිට LAK
21,608.69522
1 StablR USD(USDR) සිට LKR
රු302.673
1 StablR USD(USDR) සිට MDL
L16.98746
1 StablR USD(USDR) සිට MGA
Ar4,477.473
1 StablR USD(USDR) සිට MOP
P7.94206
1 StablR USD(USDR) සිට MVR
15.3076
1 StablR USD(USDR) සිට MWK
MK1,719.7194
1 StablR USD(USDR) සිට MZN
MT63.5663
1 StablR USD(USDR) සිට NPR
रु140.8498
1 StablR USD(USDR) සිට PYG
7,049.448
1 StablR USD(USDR) සිට RWF
Fr1,440.306
1 StablR USD(USDR) සිට SBD
$8.18062
1 StablR USD(USDR) සිට SCR
14.77084
1 StablR USD(USDR) සිට SRD
$38.269
1 StablR USD(USDR) සිට SVC
$8.67762
1 StablR USD(USDR) සිට SZL
L17.22602
1 StablR USD(USDR) සිට TMT
m3.48894
1 StablR USD(USDR) සිට TND
د.ت2.9323
1 StablR USD(USDR) සිට TTD
$6.71944
1 StablR USD(USDR) සිට UGX
Sh3,475.024
1 StablR USD(USDR) සිට XAF
Fr564.592
1 StablR USD(USDR) සිට XCD
$2.6838
1 StablR USD(USDR) සිට XOF
Fr564.592
1 StablR USD(USDR) සිට XPF
Fr102.382
1 StablR USD(USDR) සිට BWP
P13.34942
1 StablR USD(USDR) සිට BZD
$1.988
1 StablR USD(USDR) සිට CVE
$95.26496
1 StablR USD(USDR) සිට DJF
Fr175.938
1 StablR USD(USDR) සිට DOP
$63.92414
1 StablR USD(USDR) සිට DZD
د.ج129.69712
1 StablR USD(USDR) සිට FJD
$2.26632
1 StablR USD(USDR) සිට GNF
Fr8,642.83
1 StablR USD(USDR) සිට GTQ
Q7.61404
1 StablR USD(USDR) සිට GYD
$207.90504
1 StablR USD(USDR) සිට ISK
kr125.244

StablR USD සම්පත්

StablR USD පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල StablR USD වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: StablR USD පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

StablR USD (USDR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද USDR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.994 USD වේ.
USDR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
USDR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.994 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
StablR USD හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
USDR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.95M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
USDR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
USDR හි සංසරණ සැපයුම 9.00M USD වේ.
USDR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.02146361646693 USD ක ATH මිලක් USDR අත්කර ගති.
USDR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.980782166260219 USD ක ATL මිලක් USDR අත්කර ගති.
USDR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
USDR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 2.70K USD වේ.
මේ වසර තුලදී USDR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව USDR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා USDR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:02:36 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

USDR-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 0.994 USD

USDR වෙළඳාම

USDR/USDC
$0.995
$0.995$0.995
-0.86%
USDR/USDT
$1.009
$1.009$1.009
-0.77%

