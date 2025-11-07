StablR USD මිල(USDR)
StablR USD (USDR) තත්ය කාලීන මිල $ 0.994. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.969 ක අවම අගයක් සහ $ 1.019 ක උපරිම අගයක් අතර USDR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. USDRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.02146361646693 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.980782166260219 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව USDR පසුගිය පැය තුල, -0.21% කින්, පැය 24 තුල, -0.77% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.41% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
StablR USD හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.95M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 2.70K වේ. මුළු සැපයුම 9.00M සමඟින් USDR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 9004451.68 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.95M කි.
අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා StablR USDහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.00793
|-0.77%
|දින 30 යි
|$ -0.004
|-0.41%
|දින 60 යි
|$ +0.007
|+0.70%
|දින 90 යි
|$ -0.003
|-0.31%
අද, USDR එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00793 (-0.77%) ක වෙනසක් වාර්තා කර ඇත.
පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.004 (-0.41%) කින් ඉහළ ගියේය.
දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, USDR එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.007 (+0.70%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.
දින 90 ප්රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.003 (-0.31%), කින් චලනය විය.
StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
