Unicorn (UNICORN) යනු කුමක්ද

$UNICORN is a meme coin themed around the “unicorn startup dream,” characterized by heavy self-deprecation and satire. It mocks the hollow and exaggerated narratives often seen in the startup and crypto worlds by parodying familiar tropes of Silicon Valley culture—such as failed YC applications, registering a Delaware company, and claiming a "$1 billion valuation."

MEXC වෙතින් Unicorn ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Unicorn ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට UNICORN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Unicorn ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Unicorn මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Unicorn මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Unicorn,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. UNICORN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Unicornමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Unicorn මිල ඉතිහාසය

UNICORNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් UNICORNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Unicorn මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Unicorn (UNICORN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Unicorn මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Unicorn MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

UNICORN දේශීය මුදල් වෙත

1UNICORN සිට VNDවෙත ₫ 12.536466 1UNICORN සිට AUDවෙත A$ 0.000728892 1UNICORN සිට GBPවෙත £ 0.000347772 1UNICORN සිට EURවෙත € 0.000409704 1UNICORN සිට USDවෙත $ 0.0004764 1UNICORN සිට MYRවෙත RM 0.002015172 1UNICORN සිට TRYවෙත ₺ 0.018660588 1UNICORN සිට JPYවෙත ¥ 0.068701644 1UNICORN සිට RUBවෙත ₽ 0.0378738 1UNICORN සිට INRවෙත ₹ 0.040717908 1UNICORN සිට IDRවෙත Rp 7.683869892 1UNICORN සිට KRWවෙත ₩ 0.652601304 1UNICORN සිට PHPවෙත ₱ 0.026602176 1UNICORN සිට EGPවෙත £E. 0.023586564 1UNICORN සිට BRLවෙත R$ 0.002634492 1UNICORN සිට CADවෙත C$ 0.000647904 1UNICORN සිට BDTවෙත ৳ 0.058235136 1UNICORN සිට NGNවෙත ₦ 0.734051412 1UNICORN සිට UAHවෙත ₴ 0.019780128 1UNICORN සිට VESවෙත Bs 0.0471636 1UNICORN සිට PKRවෙත Rs 0.134497248 1UNICORN සිට KZTවෙත ₸ 0.242687688 1UNICORN සිට THBවෙත ฿ 0.01550682 1UNICORN සිට TWDවෙත NT$ 0.014206248 1UNICORN සිට AEDවෙත د.إ 0.001748388 1UNICORN සිට CHFවෙත Fr 0.000385884 1UNICORN සිට HKDවෙත HK$ 0.003734976 1UNICORN සිට MADවෙත .د.م 0.004344768 1UNICORN සිට MXNවෙත $ 0.00900396

Unicorn සම්පත්

Unicorn පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Unicorn පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Unicorn (UNICORN) හි මිල කීයද? Unicorn (UNICORN)හි සජීවී මිල 0.0004764 USD වේ. Unicorn (UNICORN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Unicorn හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ UNICORNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0004764 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Unicorn (UNICORN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Unicorn (UNICORN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Unicorn (UNICORN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Unicorn (UNICORN) හි ඉහළම මිල 0.01635 USD වේ. Unicorn (UNICORN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Unicorn (UNICORN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 52.02K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool