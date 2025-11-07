හුවමාරුවDEX+
සජීවී Treehouse සඳහා අද මිල 0.1508 USD කි. TREE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TREE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TREE ගැන වැඩි විස්තර

TREE මිල තොරතුරු

TREE යනු කුමක්ද

TREE ධවල පත්‍රිකාව

TREE නිල වෙබ් අඩවිය

TREE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TREE මිල පුරෝකථනය

TREE ඉතිහාසය

TREE මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TREE-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TREE තත්කාල ගනුදෙනු

TREE USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Treehouse ලාංඡනය

Treehouse මිල(TREE)

1 TREE සිට USD සජීවී මිල:

$0.1508
+2.65%1D
USD
Treehouse (TREE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:01:39 (UTC+8)

Treehouse (TREE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.1437
පැය 24 පහළ
$ 0.1527
24H ඉහළ

$ 0.1437
$ 0.1527
--
--
+1.48%

+2.65%

-7.89%

-7.89%

Treehouse (TREE) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.1508. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.1437 ක අවම අගයක් සහ $ 0.1527 ක උපරිම අගයක් අතර TREE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TREEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TREE පසුගිය පැය තුල, +1.48% කින්, පැය 24 තුල, +2.65% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.89% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Treehouse (TREE) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 122.72K
$ 150.80M
--
1,000,000,000
ETH

Treehouse හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 122.72K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් TREE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 150.80M කි.

Treehouse (TREE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Treehouseහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.003893+2.65%
දින 30 යි$ -0.0983-39.47%
දින 60 යි$ -0.1823-54.73%
දින 90 යි$ -0.2584-63.15%
Treehouse අද මිල වෙනස

අද, TREE එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.003893 (+2.65%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Treehouse දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0983 (-39.47%) කින් ඉහළ ගියේය.

Treehouse දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TREE එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.1823 (-54.73%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Treehouse දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.2584 (-63.15%), කින් චලනය විය.

Treehouse (TREE) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Treehouse මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Treehouse (TREE) යනු කුමක්ද

The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.

MEXC වෙතින් Treehouse ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Treehouse ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TREE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Treehouse ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Treehouse මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Treehouse මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Treehouse (TREE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Treehouse (TREE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Treehouse සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Treehouse මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Treehouse (TREE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TreehouseTREE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TREE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Treehouse (TREE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Treehouse මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Treehouse MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TREE දේශීය මුදල් වෙත

1 Treehouse(TREE) සිට VND
3,968.302
1 Treehouse(TREE) සිට AUD
A$0.232232
1 Treehouse(TREE) සිට GBP
0.114608
1 Treehouse(TREE) සිට EUR
0.129688
1 Treehouse(TREE) සිට USD
$0.1508
1 Treehouse(TREE) සිට MYR
RM0.628836
1 Treehouse(TREE) සිට TRY
6.36376
1 Treehouse(TREE) සිට JPY
¥23.0724
1 Treehouse(TREE) සිට ARS
ARS$218.866596
1 Treehouse(TREE) සිට RUB
12.250992
1 Treehouse(TREE) සිට INR
13.377468
1 Treehouse(TREE) සිට IDR
Rp2,513.332328
1 Treehouse(TREE) සිට PHP
8.918312
1 Treehouse(TREE) සිට EGP
￡E.7.131332
1 Treehouse(TREE) සිට BRL
R$0.80678
1 Treehouse(TREE) සිට CAD
C$0.212628
1 Treehouse(TREE) සිට BDT
18.373472
1 Treehouse(TREE) සිට NGN
216.666424
1 Treehouse(TREE) සිට COP
$577.776628
1 Treehouse(TREE) සිට ZAR
R.2.620904
1 Treehouse(TREE) සිට UAH
6.335108
1 Treehouse(TREE) සිට TZS
T.Sh.370.5156
1 Treehouse(TREE) සිට VES
Bs34.3824
1 Treehouse(TREE) සිට CLP
$142.2044
1 Treehouse(TREE) සිට PKR
Rs42.346148
1 Treehouse(TREE) සිට KZT
79.242384
1 Treehouse(TREE) සිට THB
฿4.881396
1 Treehouse(TREE) සිට TWD
NT$4.670276
1 Treehouse(TREE) සිට AED
د.إ0.553436
1 Treehouse(TREE) සිට CHF
Fr0.12064
1 Treehouse(TREE) සිට HKD
HK$1.171716
1 Treehouse(TREE) සිට AMD
֏57.66592
1 Treehouse(TREE) සිට MAD
.د.م1.406964
1 Treehouse(TREE) සිට MXN
$2.798848
1 Treehouse(TREE) සිට SAR
ريال0.5655
1 Treehouse(TREE) සිට ETB
Br23.206612
1 Treehouse(TREE) සිට KES
KSh19.481852
1 Treehouse(TREE) සිට JOD
د.أ0.1069172
1 Treehouse(TREE) සිට PLN
0.554944
1 Treehouse(TREE) සිට RON
лв0.66352
1 Treehouse(TREE) සිට SEK
kr1.444664
1 Treehouse(TREE) සිට BGN
лв0.254852
1 Treehouse(TREE) සිට HUF
Ft50.501412
1 Treehouse(TREE) සිට CZK
3.18188
1 Treehouse(TREE) සිට KWD
د.ك0.0461448
1 Treehouse(TREE) සිට ILS
0.493116
1 Treehouse(TREE) සිට BOB
Bs1.04052
1 Treehouse(TREE) සිට AZN
0.25636
1 Treehouse(TREE) සිට TJS
SM1.390376
1 Treehouse(TREE) සිට GEL
0.408668
1 Treehouse(TREE) සිට AOA
Kz138.221772
1 Treehouse(TREE) සිට BHD
.د.ب0.0568516
1 Treehouse(TREE) සිට BMD
$0.1508
1 Treehouse(TREE) සිට DKK
kr0.975676
1 Treehouse(TREE) සිට HNL
L3.972072
1 Treehouse(TREE) සිට MUR
6.92172
1 Treehouse(TREE) සිට NAD
$2.61638
1 Treehouse(TREE) සිට NOK
kr1.53816
1 Treehouse(TREE) සිට NZD
$0.266916
1 Treehouse(TREE) සිට PAB
B/.0.1508
1 Treehouse(TREE) සිට PGK
K0.63336
1 Treehouse(TREE) සිට QAR
ر.ق0.548912
1 Treehouse(TREE) සිට RSD
дин.15.319772
1 Treehouse(TREE) සිට UZS
soʻm1,795.237808
1 Treehouse(TREE) සිට ALL
L12.6295
1 Treehouse(TREE) සිට ANG
ƒ0.269932
1 Treehouse(TREE) සිට AWG
ƒ0.27144
1 Treehouse(TREE) සිට BBD
$0.3016
1 Treehouse(TREE) සිට BAM
KM0.254852
1 Treehouse(TREE) සිට BIF
Fr443.5028
1 Treehouse(TREE) සිට BND
$0.19604
1 Treehouse(TREE) සිට BSD
$0.1508
1 Treehouse(TREE) සිට JMD
$24.15062
1 Treehouse(TREE) සිට KHR
608.0633
1 Treehouse(TREE) සිට KMF
Fr63.336
1 Treehouse(TREE) සිට LAK
3,278.260804
1 Treehouse(TREE) සිට LKR
රු45.9186
1 Treehouse(TREE) සිට MDL
L2.577172
1 Treehouse(TREE) සිට MGA
Ar679.2786
1 Treehouse(TREE) සිට MOP
P1.204892
1 Treehouse(TREE) සිට MVR
2.32232
1 Treehouse(TREE) සිට MWK
MK260.89908
1 Treehouse(TREE) සිට MZN
MT9.64366
1 Treehouse(TREE) සිට NPR
रु21.36836
1 Treehouse(TREE) සිට PYG
1,069.4736
1 Treehouse(TREE) සිට RWF
Fr218.5092
1 Treehouse(TREE) සිට SBD
$1.241084
1 Treehouse(TREE) සිට SCR
2.240888
1 Treehouse(TREE) සිට SRD
$5.8058
1 Treehouse(TREE) සිට SVC
$1.316484
1 Treehouse(TREE) සිට SZL
L2.613364
1 Treehouse(TREE) සිට TMT
m0.529308
1 Treehouse(TREE) සිට TND
د.ت0.44486
1 Treehouse(TREE) සිට TTD
$1.019408
1 Treehouse(TREE) සිට UGX
Sh527.1968
1 Treehouse(TREE) සිට XAF
Fr85.6544
1 Treehouse(TREE) සිට XCD
$0.40716
1 Treehouse(TREE) සිට XOF
Fr85.6544
1 Treehouse(TREE) සිට XPF
Fr15.5324
1 Treehouse(TREE) සිට BWP
P2.025244
1 Treehouse(TREE) සිට BZD
$0.3016
1 Treehouse(TREE) සිට CVE
$14.452672
1 Treehouse(TREE) සිට DJF
Fr26.6916
1 Treehouse(TREE) සිට DOP
$9.697948
1 Treehouse(TREE) සිට DZD
د.ج19.676384
1 Treehouse(TREE) සිට FJD
$0.343824
1 Treehouse(TREE) සිට GNF
Fr1,311.206
1 Treehouse(TREE) සිට GTQ
Q1.155128
1 Treehouse(TREE) සිට GYD
$31.541328
1 Treehouse(TREE) සිට ISK
kr19.0008

Treehouse සම්පත්

Treehouse පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Treehouse වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Treehouse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Treehouse (TREE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TREE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.1508 USD වේ.
TREE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TREE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.1508 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Treehouse හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TREE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TREE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TREE හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
TREE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් TREE අත්කර ගති.
TREE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් TREE අත්කර ගති.
TREE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TREE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 122.72K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TREE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TREE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TREE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Treehouse (TREE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

TREE-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

TREE
TREE
USD
USD

1 TREE = 0.1508 USD

TREE වෙළඳාම

TREE/USDC
$0.1507
$0.1507$0.1507
+2.86%
TREE/USDT
$0.1508
$0.1508$0.1508
+2.51%

