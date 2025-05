Shiba Inu Treat (TREAT) යනු කුමක්ද

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

MEXC වෙතින් Shiba Inu Treat ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Shiba Inu Treat ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TREAT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Shiba Inu Treat ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Shiba Inu Treat මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Shiba Inu Treat මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Shiba Inu Treat,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TREAT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Shiba Inu Treatමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Shiba Inu Treat මිල ඉතිහාසය

TREATහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TREATහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Shiba Inu Treat මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Shiba Inu Treat (TREAT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Shiba Inu Treat මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Shiba Inu Treat MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TREAT දේශීය මුදල් වෙත

1TREAT සිට VNDවෙත ₫ 73.179414 1TREAT සිට AUDවෙත A$ 0.00445224 1TREAT සිට GBPවෙත £ 0.0021405 1TREAT සිට EURවෙත € 0.00254006 1TREAT සිට USDවෙත $ 0.002854 1TREAT සිට MYRවෙත RM 0.01221512 1TREAT සිට TRYවෙත ₺ 0.1104498 1TREAT සිට JPYවෙත ¥ 0.41602758 1TREAT සිට RUBවෙත ₽ 0.229747 1TREAT සිට INRවෙත ₹ 0.24407408 1TREAT සිට IDRවෙත Rp 46.78687776 1TREAT සිට KRWවෙත ₩ 3.9916044 1TREAT සිට PHPවෙත ₱ 0.15922466 1TREAT සිට EGPවෙත £E. 0.1431281 1TREAT සිට BRLවෙත R$ 0.01609656 1TREAT සිට CADවෙත C$ 0.00396706 1TREAT සිට BDTවෙත ৳ 0.34698932 1TREAT සිට NGNවෙත ₦ 4.5664 1TREAT සිට UAHවෙත ₴ 0.118441 1TREAT සිට VESවෙත Bs 0.262568 1TREAT සිට PKRවෙත Rs 0.80437136 1TREAT සිට KZTවෙත ₸ 1.45833692 1TREAT සිට THBවෙත ฿ 0.09480988 1TREAT සිට TWDවෙත NT$ 0.08607664 1TREAT සිට AEDවෙත د.إ 0.01047418 1TREAT සිට CHFවෙත Fr 0.00236882 1TREAT සිට HKDවෙත HK$ 0.0222612 1TREAT සිට MADවෙත .د.م 0.02651366 1TREAT සිට MXNවෙත $ 0.05556738

Shiba Inu Treat සම්පත්

Shiba Inu Treat පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Shiba Inu Treat පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Shiba Inu Treat (TREAT) හි මිල කීයද? Shiba Inu Treat (TREAT)හි සජීවී මිල 0.002854 USD වේ. Shiba Inu Treat (TREAT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Shiba Inu Treat හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TREATහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002854 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Shiba Inu Treat (TREAT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Shiba Inu Treat (TREAT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Shiba Inu Treat (TREAT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Shiba Inu Treat (TREAT) හි ඉහළම මිල 0.0441 USD වේ. Shiba Inu Treat (TREAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Shiba Inu Treat (TREAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 88.67K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

