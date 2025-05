Terrace (TRC) යනු කුමක්ද

Terrace is a non-custodial crypto trading terminal and broker with better pricing, deeper liquidity, and broader asset coverage than any CEX, DEX, or MM. Terrace aggregates centralized and decentralized liquidity and abstracts away wallets, chains and venues. You can use Terrace for DeFi-only (no-KYC) or get access to the world's top CEX, OTC, and MM via the KYC-ed platform. Think Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener, and more rolled into one.

MEXC වෙතින් Terrace ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Terrace ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TRC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Terrace ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Terrace මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Terrace මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Terrace,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TRC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Terraceමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Terrace මිල ඉතිහාසය

TRCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TRCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Terrace මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Terrace (TRC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Terrace මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Terrace MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TRC දේශීය මුදල් වෙත

1TRC සිට VNDවෙත ₫ 45.666621 1TRC සිට AUDවෙත A$ 0.00276055 1TRC සිට GBPවෙත £ 0.00133575 1TRC සිට EURවෙත € 0.00158509 1TRC සිට USDවෙත $ 0.001781 1TRC සිට MYRවෙත RM 0.00762268 1TRC සිට TRYවෙත ₺ 0.06899594 1TRC සිට JPYවෙත ¥ 0.25968761 1TRC සිට RUBවෙත ₽ 0.14310335 1TRC සිට INRවෙත ₹ 0.15232893 1TRC සිට IDRවෙත Rp 29.68332146 1TRC සිට KRWවෙත ₩ 2.4909066 1TRC සිට PHPවෙත ₱ 0.09936199 1TRC සිට EGPවෙත £E. 0.08935277 1TRC සිට BRLවෙත R$ 0.01002703 1TRC සිට CADවෙත C$ 0.00247559 1TRC සිට BDTවෙත ৳ 0.21598187 1TRC සිට NGNවෙත ₦ 2.8496 1TRC සිට UAHවෙත ₴ 0.07384026 1TRC සිට VESවෙත Bs 0.163852 1TRC සිට PKRවෙත Rs 0.50040757 1TRC සිට KZTවෙත ₸ 0.90912926 1TRC සිට THBවෙත ฿ 0.05944978 1TRC සිට TWDවෙත NT$ 0.05373277 1TRC සිට AEDවෙත د.إ 0.00653627 1TRC සිට CHFවෙත Fr 0.00147823 1TRC සිට HKDවෙත HK$ 0.0138918 1TRC සිට MADවෙත .د.م 0.01661673 1TRC සිට MXNවෙත $ 0.03451578

Terrace සම්පත්

Terrace පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Terrace පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Terrace (TRC) හි මිල කීයද? Terrace (TRC)හි සජීවී මිල 0.001781 USD වේ. Terrace (TRC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Terrace හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TRCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001781 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Terrace (TRC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Terrace (TRC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Terrace (TRC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Terrace (TRC) හි ඉහළම මිල 0.035 USD වේ. Terrace (TRC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Terrace (TRC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 79.28K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

