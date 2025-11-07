හුවමාරුවDEX+
සජීවී Trading Payment සඳහා අද මිල 0.07296 USD කි. TPTU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TPTU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Trading Payment ලාංඡනය

Trading Payment මිල(TPTU)

1 TPTU සිට USD සජීවී මිල:

$0.07296
-0.45%1D
USD
Trading Payment (TPTU) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:34:34 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.07236
පැය 24 පහළ
$ 0.07396
24H ඉහළ

$ 0.07236
$ 0.07396
--
--
+0.27%

-0.44%

-18.94%

-18.94%

Trading Payment (TPTU) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.07296. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.07236 ක අවම අගයක් සහ $ 0.07396 ක උපරිම අගයක් අතර TPTU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TPTUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TPTU පසුගිය පැය තුල, +0.27% කින්, පැය 24 තුල, -0.44% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.94% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Trading Payment (TPTU) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 38.46K
$ 437.76K
--
6,000,000
SMART

Trading Payment හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 38.46K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් TPTU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 6000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 437.76K කි.

Trading Payment (TPTU) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Trading Paymentහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0003298-0.44%
දින 30 යි$ -1.12504-93.91%
දින 60 යි$ -1.07904-93.67%
දින 90 යි$ -1.03704-93.43%
Trading Payment අද මිල වෙනස

අද, TPTU එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0003298 (-0.44%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Trading Payment දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -1.12504 (-93.91%) කින් ඉහළ ගියේය.

Trading Payment දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TPTU එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -1.07904 (-93.67%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Trading Payment දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -1.03704 (-93.43%), කින් චලනය විය.

Trading Payment (TPTU) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Trading Payment මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Trading Payment (TPTU) යනු කුමක්ද

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

MEXC වෙතින් Trading Payment ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Trading Payment ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TPTU ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Trading Payment ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Trading Payment මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Trading Payment මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Trading Payment (TPTU) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Trading Payment (TPTU) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Trading Payment සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Trading Payment මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Trading Payment (TPTU) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Trading PaymentTPTU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TPTU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Trading Payment (TPTU) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Trading Payment මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Trading Payment MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TPTU දේශීය මුදල් වෙත

1 Trading Payment(TPTU) සිට VND
1,919.9424
1 Trading Payment(TPTU) සිට AUD
A$0.1123584
1 Trading Payment(TPTU) සිට GBP
0.0554496
1 Trading Payment(TPTU) සිට EUR
0.0627456
1 Trading Payment(TPTU) සිට USD
$0.07296
1 Trading Payment(TPTU) සිට MYR
RM0.3042432
1 Trading Payment(TPTU) සිට TRY
3.0781824
1 Trading Payment(TPTU) සිට JPY
¥11.16288
1 Trading Payment(TPTU) සිට ARS
ARS$105.8919552
1 Trading Payment(TPTU) සිට RUB
5.928
1 Trading Payment(TPTU) සිට INR
6.4708224
1 Trading Payment(TPTU) සිට IDR
Rp1,215.9995136
1 Trading Payment(TPTU) සිට PHP
4.3112064
1 Trading Payment(TPTU) සිට EGP
￡E.3.4502784
1 Trading Payment(TPTU) සිට BRL
R$0.3896064
1 Trading Payment(TPTU) සිට CAD
C$0.1028736
1 Trading Payment(TPTU) සිට BDT
8.8894464
1 Trading Payment(TPTU) සිට NGN
104.8274688
1 Trading Payment(TPTU) සිට COP
$279.5396736
1 Trading Payment(TPTU) සිට ZAR
R.1.2673152
1 Trading Payment(TPTU) සිට UAH
3.0650496
1 Trading Payment(TPTU) සිට TZS
T.Sh.179.704128
1 Trading Payment(TPTU) සිට VES
Bs16.63488
1 Trading Payment(TPTU) සිට CLP
$68.80128
1 Trading Payment(TPTU) සිට PKR
Rs20.4878976
1 Trading Payment(TPTU) සිට KZT
38.3390208
1 Trading Payment(TPTU) සිට THB
฿2.3624448
1 Trading Payment(TPTU) සිට TWD
NT$2.2603008
1 Trading Payment(TPTU) සිට AED
د.إ0.2677632
1 Trading Payment(TPTU) සිට CHF
Fr0.058368
1 Trading Payment(TPTU) සිට HKD
HK$0.5668992
1 Trading Payment(TPTU) සිට AMD
֏27.899904
1 Trading Payment(TPTU) සිට MAD
.د.م0.6807168
1 Trading Payment(TPTU) සිට MXN
$1.353408
1 Trading Payment(TPTU) සිට SAR
ريال0.2736
1 Trading Payment(TPTU) සිට ETB
Br11.2278144
1 Trading Payment(TPTU) සිට KES
KSh9.4257024
1 Trading Payment(TPTU) සිට JOD
د.أ0.05172864
1 Trading Payment(TPTU) සිට PLN
0.2684928
1 Trading Payment(TPTU) සිට RON
лв0.321024
1 Trading Payment(TPTU) සිට SEK
kr0.6982272
1 Trading Payment(TPTU) සිට BGN
лв0.1233024
1 Trading Payment(TPTU) සිට HUF
Ft24.4416
1 Trading Payment(TPTU) සිට CZK
1.539456
1 Trading Payment(TPTU) සිට KWD
د.ك0.02239872
1 Trading Payment(TPTU) සිට ILS
0.2378496
1 Trading Payment(TPTU) සිට BOB
Bs0.503424
1 Trading Payment(TPTU) සිට AZN
0.124032
1 Trading Payment(TPTU) සිට TJS
SM0.6726912
1 Trading Payment(TPTU) සිට GEL
0.1977216
1 Trading Payment(TPTU) සිට AOA
Kz66.8744064
1 Trading Payment(TPTU) සිට BHD
.د.ب0.02750592
1 Trading Payment(TPTU) සිට BMD
$0.07296
1 Trading Payment(TPTU) සිට DKK
kr0.4720512
1 Trading Payment(TPTU) සිට HNL
L1.9217664
1 Trading Payment(TPTU) සිට MUR
3.348864
1 Trading Payment(TPTU) සිට NAD
$1.265856
1 Trading Payment(TPTU) සිට NOK
kr0.744192
1 Trading Payment(TPTU) සිට NZD
$0.1298688
1 Trading Payment(TPTU) සිට PAB
B/.0.07296
1 Trading Payment(TPTU) සිට PGK
K0.306432
1 Trading Payment(TPTU) සිට QAR
ر.ق0.2655744
1 Trading Payment(TPTU) සිට RSD
дин.7.4141952
1 Trading Payment(TPTU) සිට UZS
soʻm868.5712896
1 Trading Payment(TPTU) සිට ALL
L6.1104
1 Trading Payment(TPTU) සිට ANG
ƒ0.1305984
1 Trading Payment(TPTU) සිට AWG
ƒ0.131328
1 Trading Payment(TPTU) සිට BBD
$0.14592
1 Trading Payment(TPTU) සිට BAM
KM0.1233024
1 Trading Payment(TPTU) සිට BIF
Fr214.57536
1 Trading Payment(TPTU) සිට BND
$0.094848
1 Trading Payment(TPTU) සිට BSD
$0.07296
1 Trading Payment(TPTU) සිට JMD
$11.684544
1 Trading Payment(TPTU) සිට KHR
294.19296
1 Trading Payment(TPTU) සිට KMF
Fr30.6432
1 Trading Payment(TPTU) සිට LAK
1,586.0869248
1 Trading Payment(TPTU) සිට LKR
රු22.21632
1 Trading Payment(TPTU) සිට MDL
L1.2468864
1 Trading Payment(TPTU) සිට MGA
Ar328.64832
1 Trading Payment(TPTU) සිට MOP
P0.5829504
1 Trading Payment(TPTU) සිට MVR
1.123584
1 Trading Payment(TPTU) සිට MWK
MK126.228096
1 Trading Payment(TPTU) සිට MZN
MT4.665792
1 Trading Payment(TPTU) සිට NPR
रु10.338432
1 Trading Payment(TPTU) සිට PYG
517.43232
1 Trading Payment(TPTU) සිට RWF
Fr105.71904
1 Trading Payment(TPTU) සිට SBD
$0.6004608
1 Trading Payment(TPTU) සිට SCR
1.0841856
1 Trading Payment(TPTU) සිට SRD
$2.80896
1 Trading Payment(TPTU) සිට SVC
$0.6369408
1 Trading Payment(TPTU) සිට SZL
L1.2643968
1 Trading Payment(TPTU) සිට TMT
m0.2560896
1 Trading Payment(TPTU) සිට TND
د.ت0.215232
1 Trading Payment(TPTU) සිට TTD
$0.4932096
1 Trading Payment(TPTU) සිට UGX
Sh255.06816
1 Trading Payment(TPTU) සිට XAF
Fr41.44128
1 Trading Payment(TPTU) සිට XCD
$0.196992
1 Trading Payment(TPTU) සිට XOF
Fr41.44128
1 Trading Payment(TPTU) සිට XPF
Fr7.51488
1 Trading Payment(TPTU) සිට BWP
P0.9798528
1 Trading Payment(TPTU) සිට BZD
$0.14592
1 Trading Payment(TPTU) සිට CVE
$6.9924864
1 Trading Payment(TPTU) සිට DJF
Fr12.91392
1 Trading Payment(TPTU) සිට DOP
$4.6920576
1 Trading Payment(TPTU) සිට DZD
د.ج9.5183616
1 Trading Payment(TPTU) සිට FJD
$0.1663488
1 Trading Payment(TPTU) සිට GNF
Fr634.3872
1 Trading Payment(TPTU) සිට GTQ
Q0.5588736
1 Trading Payment(TPTU) සිට GYD
$15.2603136
1 Trading Payment(TPTU) සිට ISK
kr9.19296

Trading Payment සම්පත්

Trading Payment පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Trading Payment වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Trading Payment පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Trading Payment (TPTU) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TPTU හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.07296 USD වේ.
TPTU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TPTU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.07296 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Trading Payment හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TPTU සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TPTU හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TPTU හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
TPTU හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් TPTU අත්කර ගති.
TPTU හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් TPTU අත්කර ගති.
TPTU හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TPTU සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 38.46K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TPTU වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TPTU මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TPTU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Trading Payment (TPTU) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

TPTU-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

1 TPTU = 0.07296 USD

TPTU වෙළඳාම

TPTU/USDT
$0.07296
-0.45%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

