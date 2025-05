Toshi (TOSHI) යනු කුමක්ද

Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

MEXC වෙතින් Toshi ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Toshi ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TOSHI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Toshi ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Toshi මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Toshi මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Toshi,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TOSHI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Toshiමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Toshi මිල ඉතිහාසය

TOSHIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TOSHIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Toshi මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Toshi (TOSHI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Toshi මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Toshi MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TOSHI දේශීය මුදල් වෙත

1TOSHI සිට VNDවෙත ₫ 18.0897255 1TOSHI සිට AUDවෙත A$ 0.00110058 1TOSHI සිට GBPවෙත £ 0.000529125 1TOSHI සිට EURවෙත € 0.000627895 1TOSHI සිට USDවෙත $ 0.0007055 1TOSHI සිට MYRවෙත RM 0.00301954 1TOSHI සිට TRYවෙත ₺ 0.02730285 1TOSHI සිට JPYවෙත ¥ 0.102840735 1TOSHI සිට RUBවෙත ₽ 0.05679275 1TOSHI සිට INRවෙත ₹ 0.06034847 1TOSHI සිට IDRවෙත Rp 11.56557192 1TOSHI සිට KRWවෙත ₩ 0.9867123 1TOSHI සිට PHPවෙත ₱ 0.03935279 1TOSHI සිට EGPවෙත £E. 0.035380825 1TOSHI සිට BRLවෙත R$ 0.00397902 1TOSHI සිට CADවෙත C$ 0.000980645 1TOSHI සිට BDTවෙත ৳ 0.08577469 1TOSHI සිට NGNවෙත ₦ 1.1288 1TOSHI සිට UAHවෙත ₴ 0.02927825 1TOSHI සිට VESවෙත Bs 0.064906 1TOSHI සිට PKRවෙත Rs 0.19883812 1TOSHI සිට KZTවෙත ₸ 0.36049639 1TOSHI සිට THBවෙත ฿ 0.02343671 1TOSHI සිට TWDවෙත NT$ 0.02127788 1TOSHI සිට AEDවෙත د.إ 0.002589185 1TOSHI සිට CHFවෙත Fr 0.000585565 1TOSHI සිට HKDවෙත HK$ 0.0055029 1TOSHI සිට MADවෙත .د.م 0.006554095 1TOSHI සිට MXNවෙත $ 0.01372903

Toshi සම්පත්

Toshi පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Toshi පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Toshi (TOSHI) හි මිල කීයද? Toshi (TOSHI)හි සජීවී මිල 0.0007055 USD වේ. Toshi (TOSHI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Toshi හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 287.89M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TOSHIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0007055 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Toshi (TOSHI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Toshi (TOSHI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 408.07B USD වේ. Toshi (TOSHI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Toshi (TOSHI) හි ඉහළම මිල 0.0023138 USD වේ. Toshi (TOSHI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Toshi (TOSHI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 705.37K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

