TornadoCash (TORN) යනු කුමක්ද

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.





- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TORN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TornadoCash ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TornadoCash මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TornadoCash මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TornadoCash,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TORN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TornadoCashමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TornadoCash මිල ඉතිහාසය

TORNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TORNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TornadoCash මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TornadoCash (TORN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TornadoCash මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TornadoCash MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TORN දේශීය මුදල් වෙත

1TORN සිට VNDවෙත ₫ 207,076.716 1TORN සිට AUDවෙත A$ 12.59856 1TORN සිට GBPවෙත £ 6.057 1TORN සිට EURවෙත € 7.18764 1TORN සිට USDවෙත $ 8.076 1TORN සිට MYRවෙත RM 34.56528 1TORN සිට TRYවෙත ₺ 312.5412 1TORN සිට JPYවෙත ¥ 1,177.077 1TORN සිට RUBවෙත ₽ 650.118 1TORN සිට INRවෙත ₹ 690.82104 1TORN සිට IDRවෙත Rp 132,393.42144 1TORN සිට KRWවෙත ₩ 11,295.0936 1TORN සිට PHPවෙත ₱ 450.47928 1TORN සිට EGPවෙත £E. 405.0114 1TORN සිට BRLවෙත R$ 45.54864 1TORN සිට CADවෙත C$ 11.22564 1TORN සිට BDTවෙත ৳ 981.88008 1TORN සිට NGNවෙත ₦ 12,921.6 1TORN සිට UAHවෙත ₴ 335.154 1TORN සිට VESවෙත Bs 742.992 1TORN සිට PKRවෙත Rs 2,276.13984 1TORN සිට KZTවෙත ₸ 4,126.67448 1TORN සිට THBවෙත ฿ 268.28472 1TORN සිට TWDවෙත NT$ 243.57216 1TORN සිට AEDවෙත د.إ 29.63892 1TORN සිට CHFවෙත Fr 6.70308 1TORN සිට HKDවෙත HK$ 62.9928 1TORN සිට MADවෙත .د.م 75.02604 1TORN සිට MXNවෙත $ 157.15896

TornadoCash සම්පත්

TornadoCash පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TornadoCash පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TornadoCash (TORN) හි මිල කීයද? TornadoCash (TORN)හි සජීවී මිල 8.076 USD වේ. TornadoCash (TORN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TornadoCash හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 42.46M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TORNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 8.076 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TornadoCash (TORN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TornadoCash (TORN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 5.26M USD වේ. TornadoCash (TORN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, TornadoCash (TORN) හි ඉහළම මිල 463.5 USD වේ. TornadoCash (TORN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TornadoCash (TORN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 107.99K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

