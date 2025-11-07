හුවමාරුවDEX+
සජීවී Titans Tap සඳහා අද මිල 0.000779 USD කි. TIT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TIT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Titans Tap සඳහා අද මිල 0.000779 USD කි. TIT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TIT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TIT ගැන වැඩි විස්තර

TIT මිල තොරතුරු

TIT යනු කුමක්ද

TIT ධවල පත්‍රිකාව

TIT නිල වෙබ් අඩවිය

TIT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TIT මිල පුරෝකථනය

TIT ඉතිහාසය

TIT මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TIT-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TIT තත්කාල ගනුදෙනු

Titans Tap ලාංඡනය

Titans Tap මිල(TIT)

1 TIT සිට USD සජීවී මිල:

$0.000779
+0.25%1D
USD
Titans Tap (TIT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:33:58 (UTC+8)

Titans Tap (TIT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.000501
පැය 24 පහළ
$ 0.00078
24H ඉහළ

$ 0.000501
$ 0.00078
$ 0.023428722155694283
$ 0.001000455808421485
0.00%

+0.25%

-0.90%

-0.90%

Titans Tap (TIT) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.000779. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.000501 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00078 ක උපරිම අගයක් අතර TIT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TITහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.023428722155694283 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.001000455808421485 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TIT පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, +0.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.90% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Titans Tap (TIT) වෙළඳපල තොරතුරු

No.9102

$ 0.00
$ 66.21K
$ 62.32M
0.00
80,000,000,000
79,999,996,900
0.00%

SOL

Titans Tap හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 66.21K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් TIT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 79999996900 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 62.32M කි.

Titans Tap (TIT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Titans Tapහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00000194+0.25%
දින 30 යි$ -0.000107-12.08%
දින 60 යි$ -0.001442-64.93%
දින 90 යි$ -0.004221-84.42%
Titans Tap අද මිල වෙනස

අද, TIT එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00000194 (+0.25%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Titans Tap දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.000107 (-12.08%) කින් ඉහළ ගියේය.

Titans Tap දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TIT එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.001442 (-64.93%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Titans Tap දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.004221 (-84.42%), කින් චලනය විය.

Titans Tap (TIT) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Titans Tap මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Titans Tap (TIT) යනු කුමක්ද

Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.

MEXC වෙතින් Titans Tap ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Titans Tap ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TIT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Titans Tap ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Titans Tap මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Titans Tap මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Titans Tap (TIT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Titans Tap (TIT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Titans Tap සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Titans Tap මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Titans Tap (TIT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Titans TapTIT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TIT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Titans Tap (TIT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Titans Tap මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Titans Tap MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TIT දේශීය මුදල් වෙත

1 Titans Tap(TIT) සිට VND
20.499385
1 Titans Tap(TIT) සිට AUD
A$0.00119966
1 Titans Tap(TIT) සිට GBP
0.00059204
1 Titans Tap(TIT) සිට EUR
0.00066994
1 Titans Tap(TIT) සිට USD
$0.000779
1 Titans Tap(TIT) සිට MYR
RM0.00324843
1 Titans Tap(TIT) සිට TRY
0.03286601
1 Titans Tap(TIT) සිට JPY
¥0.119187
1 Titans Tap(TIT) සිට ARS
ARS$1.13061723
1 Titans Tap(TIT) සිට RUB
0.06329375
1 Titans Tap(TIT) සිට INR
0.06908951
1 Titans Tap(TIT) සිට IDR
Rp12.98332814
1 Titans Tap(TIT) සිට PHP
0.04603111
1 Titans Tap(TIT) සිට EGP
￡E.0.03683891
1 Titans Tap(TIT) සිට BRL
R$0.00415986
1 Titans Tap(TIT) සිට CAD
C$0.00109839
1 Titans Tap(TIT) සිට BDT
0.09491336
1 Titans Tap(TIT) සිට NGN
1.11925162
1 Titans Tap(TIT) සිට COP
$2.98466839
1 Titans Tap(TIT) සිට ZAR
R.0.01353123
1 Titans Tap(TIT) සිට UAH
0.03272579
1 Titans Tap(TIT) සිට TZS
T.Sh.1.91871595
1 Titans Tap(TIT) සිට VES
Bs0.177612
1 Titans Tap(TIT) සිට CLP
$0.734597
1 Titans Tap(TIT) සිට PKR
Rs0.21875099
1 Titans Tap(TIT) සිට KZT
0.40934892
1 Titans Tap(TIT) සිට THB
฿0.02522402
1 Titans Tap(TIT) සිට TWD
NT$0.02413342
1 Titans Tap(TIT) සිට AED
د.إ0.00285893
1 Titans Tap(TIT) සිට CHF
Fr0.0006232
1 Titans Tap(TIT) සිට HKD
HK$0.00605283
1 Titans Tap(TIT) සිට AMD
֏0.2978896
1 Titans Tap(TIT) සිට MAD
.د.م0.00726807
1 Titans Tap(TIT) සිට MXN
$0.01445045
1 Titans Tap(TIT) සිට SAR
ريال0.00292125
1 Titans Tap(TIT) සිට ETB
Br0.11988031
1 Titans Tap(TIT) සිට KES
KSh0.10063901
1 Titans Tap(TIT) සිට JOD
د.أ0.000552311
1 Titans Tap(TIT) සිට PLN
0.00286672
1 Titans Tap(TIT) සිට RON
лв0.0034276
1 Titans Tap(TIT) සිට SEK
kr0.00745503
1 Titans Tap(TIT) සිට BGN
лв0.00131651
1 Titans Tap(TIT) සිට HUF
Ft0.260965
1 Titans Tap(TIT) සිට CZK
0.0164369
1 Titans Tap(TIT) සිට KWD
د.ك0.000239153
1 Titans Tap(TIT) සිට ILS
0.00253954
1 Titans Tap(TIT) සිට BOB
Bs0.0053751
1 Titans Tap(TIT) සිට AZN
0.0013243
1 Titans Tap(TIT) සිට TJS
SM0.00718238
1 Titans Tap(TIT) සිට GEL
0.00211109
1 Titans Tap(TIT) සිට AOA
Kz0.71402361
1 Titans Tap(TIT) සිට BHD
.د.ب0.000293683
1 Titans Tap(TIT) සිට BMD
$0.000779
1 Titans Tap(TIT) සිට DKK
kr0.00504013
1 Titans Tap(TIT) සිට HNL
L0.02051886
1 Titans Tap(TIT) සිට MUR
0.0357561
1 Titans Tap(TIT) සිට NAD
$0.01351565
1 Titans Tap(TIT) සිට NOK
kr0.0079458
1 Titans Tap(TIT) සිට NZD
$0.00138662
1 Titans Tap(TIT) සිට PAB
B/.0.000779
1 Titans Tap(TIT) සිට PGK
K0.0032718
1 Titans Tap(TIT) සිට QAR
ر.ق0.00283556
1 Titans Tap(TIT) සිට RSD
дин.0.07916198
1 Titans Tap(TIT) සිට UZS
soʻm9.27380804
1 Titans Tap(TIT) සිට ALL
L0.06524125
1 Titans Tap(TIT) සිට ANG
ƒ0.00139441
1 Titans Tap(TIT) සිට AWG
ƒ0.0014022
1 Titans Tap(TIT) සිට BBD
$0.001558
1 Titans Tap(TIT) සිට BAM
KM0.00131651
1 Titans Tap(TIT) සිට BIF
Fr2.291039
1 Titans Tap(TIT) සිට BND
$0.0010127
1 Titans Tap(TIT) සිට BSD
$0.000779
1 Titans Tap(TIT) සිට JMD
$0.12475685
1 Titans Tap(TIT) සිට KHR
3.14112275
1 Titans Tap(TIT) සිට KMF
Fr0.32718
1 Titans Tap(TIT) සිට LAK
16.93478227
1 Titans Tap(TIT) සිට LKR
රු0.2372055
1 Titans Tap(TIT) සිට MDL
L0.01331311
1 Titans Tap(TIT) සිට MGA
Ar3.5090055
1 Titans Tap(TIT) සිට MOP
P0.00622421
1 Titans Tap(TIT) සිට MVR
0.0119966
1 Titans Tap(TIT) සිට MWK
MK1.3477479
1 Titans Tap(TIT) සිට MZN
MT0.04981705
1 Titans Tap(TIT) සිට NPR
रु0.1103843
1 Titans Tap(TIT) සිට PYG
5.524668
1 Titans Tap(TIT) සිට RWF
Fr1.128771
1 Titans Tap(TIT) සිට SBD
$0.00641117
1 Titans Tap(TIT) සිට SCR
0.01157594
1 Titans Tap(TIT) සිට SRD
$0.0299915
1 Titans Tap(TIT) සිට SVC
$0.00680067
1 Titans Tap(TIT) සිට SZL
L0.01350007
1 Titans Tap(TIT) සිට TMT
m0.00273429
1 Titans Tap(TIT) සිට TND
د.ت0.00229805
1 Titans Tap(TIT) සිට TTD
$0.00526604
1 Titans Tap(TIT) සිට UGX
Sh2.723384
1 Titans Tap(TIT) සිට XAF
Fr0.442472
1 Titans Tap(TIT) සිට XCD
$0.0021033
1 Titans Tap(TIT) සිට XOF
Fr0.442472
1 Titans Tap(TIT) සිට XPF
Fr0.080237
1 Titans Tap(TIT) සිට BWP
P0.01046197
1 Titans Tap(TIT) සිට BZD
$0.001558
1 Titans Tap(TIT) සිට CVE
$0.07465936
1 Titans Tap(TIT) සිට DJF
Fr0.137883
1 Titans Tap(TIT) සිට DOP
$0.05009749
1 Titans Tap(TIT) සිට DZD
د.ج0.10162834
1 Titans Tap(TIT) සිට FJD
$0.00177612
1 Titans Tap(TIT) සිට GNF
Fr6.773405
1 Titans Tap(TIT) සිට GTQ
Q0.00596714
1 Titans Tap(TIT) සිට GYD
$0.16293564
1 Titans Tap(TIT) සිට ISK
kr0.098154

Titans Tap සම්පත්

Titans Tap පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Titans Tap වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Titans Tap පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Titans Tap (TIT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TIT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.000779 USD වේ.
TIT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TIT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.000779 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Titans Tap හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TIT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TIT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TIT හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
TIT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.023428722155694283 USD ක ATH මිලක් TIT අත්කර ගති.
TIT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.001000455808421485 USD ක ATL මිලක් TIT අත්කර ගති.
TIT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TIT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 66.21K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TIT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TIT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TIT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:33:58 (UTC+8)

Titans Tap (TIT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

