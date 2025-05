Tectum EmissionToken (TET) යනු කුමක්ද

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

MEXC වෙතින් Tectum EmissionToken ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Tectum EmissionToken ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TET ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Tectum EmissionToken ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Tectum EmissionToken මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Tectum EmissionToken මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Tectum EmissionToken,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TET හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Tectum EmissionTokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Tectum EmissionToken මිල ඉතිහාසය

TETහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TETහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Tectum EmissionToken මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Tectum EmissionToken (TET) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Tectum EmissionToken මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Tectum EmissionToken MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TET දේශීය මුදල් වෙත

1TET සිට VNDවෙත ₫ 38,205.09 1TET සිට AUDවෙත A$ 2.3095 1TET සිට GBPවෙත £ 1.1175 1TET සිට EURවෙත € 1.3261 1TET සිට USDවෙත $ 1.49 1TET සිට MYRවෙත RM 6.3772 1TET සිට TRYවෙත ₺ 57.7226 1TET සිට JPYවෙත ¥ 217.2271 1TET සිට RUBවෙත ₽ 119.7215 1TET සිට INRවෙත ₹ 127.4546 1TET සිට IDRවෙත Rp 24,833.3234 1TET සිට KRWවෙත ₩ 2,080.9936 1TET සිට PHPවෙත ₱ 83.1271 1TET සිට EGPවෙත £E. 74.7235 1TET සිට BRLවෙත R$ 8.3887 1TET සිට CADවෙත C$ 2.0711 1TET සිට BDTවෙත ৳ 180.6923 1TET සිට NGNවෙත ₦ 2,384 1TET සිට UAHවෙත ₴ 61.7754 1TET සිට VESවෙත Bs 137.08 1TET සිට PKRවෙත Rs 418.6453 1TET සිට KZTවෙත ₸ 760.5854 1TET සිට THBවෙත ฿ 49.7362 1TET සිට TWDවෙත NT$ 44.9533 1TET සිට AEDවෙත د.إ 5.4683 1TET සිට CHFවෙත Fr 1.2367 1TET සිට HKDවෙත HK$ 11.622 1TET සිට MADවෙත .د.م 13.9017 1TET සිට MXNවෙත $ 28.8762

Tectum EmissionToken සම්පත්

Tectum EmissionToken පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Tectum EmissionToken පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Tectum EmissionToken (TET) හි මිල කීයද? Tectum EmissionToken (TET)හි සජීවී මිල 1.49 USD වේ. Tectum EmissionToken (TET) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Tectum EmissionToken හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 11.49M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TETහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.49 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Tectum EmissionToken (TET) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Tectum EmissionToken (TET) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 7.71M USD වේ. Tectum EmissionToken (TET) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Tectum EmissionToken (TET) හි ඉහළම මිල 46 USD වේ. Tectum EmissionToken (TET) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Tectum EmissionToken (TET) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 79.29K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

