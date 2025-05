Bittensor (TAO) යනු කුමක්ද

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

MEXC වෙතින් Bittensor ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Bittensor ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Bittensor මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Bittensor,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TAO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bittensorමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Bittensor මිල ඉතිහාසය

TAOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TAOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bittensor මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Bittensor (TAO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Bittensor මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Bittensor MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1TAO සිට VNDවෙත ₫ 10,924,604.46 1TAO සිට AUDවෙත A$ 660.393 1TAO සිට GBPවෙත £ 319.545 1TAO සිට EURවෙත € 379.1934 1TAO සිට USDවෙත $ 426.06 1TAO සිට MYRවෙත RM 1,823.5368 1TAO සිට TRYවෙත ₺ 16,505.5644 1TAO සිට JPYවෙත ¥ 62,098.245 1TAO සිට RUBවෙත ₽ 34,233.921 1TAO සිට INRවෙත ₹ 36,445.1724 1TAO සිට IDRවෙත Rp 7,100,997.1596 1TAO සිට KRWවෙත ₩ 595,052.4384 1TAO සිට PHPවෙත ₱ 23,769.8874 1TAO සිට EGPවෙත £E. 21,379.6908 1TAO සිට BRLවෙත R$ 2,398.7178 1TAO සිට CADවෙත C$ 592.2234 1TAO සිට BDTවෙත ৳ 51,668.2962 1TAO සිට NGNවෙත ₦ 681,696 1TAO සිට UAHවෙත ₴ 17,664.4476 1TAO සිට VESවෙත Bs 39,197.52 1TAO සිට PKRවෙත Rs 119,710.0782 1TAO සිට KZTවෙත ₸ 217,486.5876 1TAO සිට THBවෙත ฿ 14,217.6222 1TAO සිට TWDවෙත NT$ 12,854.2302 1TAO සිට AEDවෙත د.إ 1,563.6402 1TAO සිට CHFවෙත Fr 353.6298 1TAO සිට HKDවෙත HK$ 3,323.268 1TAO සිට MADවෙත .د.م 3,975.1398 1TAO සිට MXNවෙත $ 8,257.0428

Bittensor සම්පත්

Bittensor පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bittensor පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Bittensor (TAO) හි මිල කීයද? Bittensor (TAO)හි සජීවී මිල 426.06 USD වේ. Bittensor (TAO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Bittensor හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.75B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TAOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 426.06 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Bittensor (TAO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Bittensor (TAO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 8.80M USD වේ. Bittensor (TAO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Bittensor (TAO) හි ඉහළම මිල 777.26 USD වේ. Bittensor (TAO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Bittensor (TAO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 12.95M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

