Tada (TADA) යනු කුමක්ද

Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

MEXC වෙතින් Tada ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Tada ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Tada මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Tada,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TADA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Tadaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Tada මිල ඉතිහාසය

TADAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TADAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Tada මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Tada (TADA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Tada මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Tada MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TADA දේශීය මුදල් වෙත

1TADA සිට VNDවෙත ₫ 135.563967 1TADA සිට AUDවෙත A$ 0.00824772 1TADA සිට GBPවෙත £ 0.00396525 1TADA සිට EURවෙත € 0.00470543 1TADA සිට USDවෙත $ 0.005287 1TADA සිට MYRවෙත RM 0.02262836 1TADA සිට TRYවෙත ₺ 0.2046069 1TADA සිට JPYවෙත ¥ 0.77079173 1TADA සිට RUBවෙත ₽ 0.4256035 1TADA සිට INRවෙත ₹ 0.45224998 1TADA සිට IDRවෙත Rp 86.67211728 1TADA සිට KRWවෙත ₩ 7.40476072 1TADA සිට PHPවෙත ₱ 0.29485599 1TADA සිට EGPවෙත £E. 0.26509018 1TADA සිට BRLවෙත R$ 0.02981868 1TADA සිට CADවෙත C$ 0.0074018 1TADA සිට BDTවෙත ৳ 0.64279346 1TADA සිට NGNවෙත ₦ 8.4592 1TADA සිට UAHවෙත ₴ 0.2194105 1TADA සිට VESවෙත Bs 0.486404 1TADA සිට PKRවෙත Rs 1.49008808 1TADA සිට KZTවෙත ₸ 2.70155126 1TADA සිට THBවෙත ฿ 0.17563414 1TADA සිට TWDවෙත NT$ 0.15950879 1TADA සිට AEDවෙත د.إ 0.01940329 1TADA සිට CHFවෙත Fr 0.00438821 1TADA සිට HKDවෙත HK$ 0.0412386 1TADA සිට MADවෙත .د.م 0.04911623 1TADA සිට MXNවෙත $ 0.10293789

Tada සම්පත්

Tada පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Tada පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Tada (TADA) හි මිල කීයද? Tada (TADA)හි සජීවී මිල 0.005287 USD වේ. Tada (TADA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Tada හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.51M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TADAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.005287 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Tada (TADA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Tada (TADA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 664.60M USD වේ. Tada (TADA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Tada (TADA) හි ඉහළම මිල 0.045 USD වේ. Tada (TADA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Tada (TADA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.12K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

